Oggi tempo soleggiato alternato a temporali, specie nel pomeriggio

Sarà un fine settimana contrassegnato ancora da tempo instabile a causa della presenza di una debole area di bassa pressione in lento movimento verso est, che ha contribuito anche ad attenuare il caldo intenso al Centro-Sud. L’attività temporalesca favorita da questa depressione sarà più accentuata nelle ore pomeridiane e nelle aree montuose e interne di tutte le regioni, ma non si escludono sconfinamenti verso le coste tirreniche e sulle pianure del Nord. Nella prima parte della prossima settimana il temporaneo rinforzo dell’alta pressione determinerà condizioni un po’ più stabili con prevalenza di tempo soleggiato, temperature in leggera crescita e lo sviluppo di brevi temporali di calore solo sulle zone montuose durante il pomeriggio. Nella seconda parte della settimana, invece, sembra probabile l’arrivo di un altro lento vortice ciclonico dalla Penisola Iberica con conseguente nuovo incremento dell’instabilità in molte delle nostre regioni. Dal punto di vista termico, nessuna altra ondata di calore in vista: il mese di agosto sembra voglia concludersi con temperature su livelli estivi, ma nella norma o poco al di sopra.

Previsioni meteo per sabato. Al Sud e sulla Sicilia tempo abbastanza soleggiato, con solo lo sviluppo di locali e brevi rovesci o temporali sulle aree montuose e nelle zone interne della Puglia durate le ore più calde. Nel resto del Paese tempo più variabile e instabile, con alternanza di schiarite e di annuvolamenti a tratti compatti. Saranno possibili rovesci e temporali, al mattino più che altro sulle pianura padana, nel pomeriggio su gran parte delle aree montuose, zone interne della penisola, valpadana centrale, coste tirreniche del Centro e della Sardegna. Alla sera tendenza a una generale attenuazione dei fenomeni. Temperature massime in lieve rialzo al Nord, quasi stazionarie altrove con ancora locali picchi di 34-35 gradi al Sud. Venti in prevalenza deboli, con locali rinforzi da nord. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio-basso (IdA 65-75).

Previsioni meteo per domenica. Tempo inizialmente abbastanza soleggiato con solo un po’ di nuvole sparse al Centro-Nord e in Sardegna. Fra tarda mattina e pomeriggio aumento dell’instabilità con sviluppo di numerosi temporali su buona parte delle aree montuose, nelle zone interne della penisola e localmente anche sulla pianura emiliana, le coste tirreniche del Centro e della Sardegna. Alla sera tendenza a una generale attenuazione dei fenomeni. Temperature stazionarie o in lieve aumento con valori leggermente sopra la media. Venti ancora deboli a regime di brezza con locali rinforzi da nord.

