Oggi tempo soleggiato

Il centro di bassa pressione eredità dell’ultima perturbazione lunedì, benché in graduale spostamento verso la Grecia, riuscirà a portare ancora un po’ di instabilità sulle regioni meridionali. Prevalenza di tempo bello e stabile nel resto d’Italia, nonostante un fronte freddo (perturbazione numero 3 del mese) che a fine giornata lambirà le regioni settentrionali, favorendo la formazione di un po’ di temporali al Nordest. Da martedì l’alta pressione tornerà ad allungarsi con decisione sull’Italia: il resto della settimana sarà quindi caratterizzato da tempo soleggiato e stabile in quasi tutta Italia e, da giovedì, da caldo di nuovo piuttosto intenso, con il termometro che, al Centro-Sud, registrerà picchi anche oltre 35 gradi.

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino un po’ di nuvole all’estremo Sud, con qualche scroscio di pioggia sulla Calabria; bello e soleggiato altrove. nel pomeriggio nubi in aumento sulle Alpi, con isolati temporali sul settore alpino orientale; ancora qualche rovescio o temporale anche su Appennino Lucano e Calabria. Tra sera e notte temporaneo peggioramento al Nordest, con rovesci e temporali sparsi sul Triveneto. Temperature massime quasi ovunque in aumento, con massime in generale comprese fra 28 e 33 gradi e qualche punta di 34-35. Venti di Maestrale al Centro-Sud, moderati su regioni meridionali e Isole, per lo più deboli sulle regioni centrali.

Previsioni meteo per martedì. Prevalenza di tempo bello, con cielo in generale sereno o poco nuvoloso e appena qualche temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi, zone interne del Centro-Sud e medio versante adriatico, comunque senza piogge. Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, stazionarie o in leggero aumento al Sud.