Oggi tempo molto instabile

La prima settimana di settembre sarà all’insegna di una spiccata variabilità e con numerose fasi instabili. Oggi, la prima perturbazione del mese, di origine atlantica, raggiungerà le regioni settentrionali, con fenomeni anche forti in serata al Nordest, per poi scivolare lungo la penisola dove sommerà i suoi effetti all’area instabile preesistente. Dopo una fine di agosto di caldo pienamente estivo oltre la norma, è atteso un primo calo termico con temperature che si riavvicinano alle medie stagionali e con valori anche leggermente al di sotto durante le fasi di maltempo. Martedì registreremo un miglioramento al Nord mentre al Centrosud una circolazione depressionaria rimarrà attiva fino a giovedì. Il suo allontanamento non prelude un ristabilirsi del tempo; infatti già giovedì un’altra perturbazione atlantica raggiunge le Alpi per poi coinvolgere entro venerdì gran parte d’Italia.

Previsioni meteo per oggi. Prevarrà una nuvolosità variabile con schiarite solo locali e temporanee. Al mattino rovesci o temporali sparsi possibili tra il basso Lazio e la Campania, sulla Sicilia centro-occidentale e in gran parte del Nord, eccetto l’estremo Nordovest e le coste adriatiche. Nel pomeriggio instabilità diffusa con rovesci e temporali soprattutto su Nordest, regioni peninsulari e Sicilia. In serata fase con fenomeni anche forti tra Friuli, Venezie, sudest della Lombardia, Emilia Romagna e Marche. Temperature quasi ovunque in calo, con rialzi solo su est e sud della Sardegna. Venti moderati di Maestrale sulla Sardegna; dalla sera Bora in intensificazione sull'alto Adriatico.

Previsioni meteo per martedì. Tempo in miglioramento al Nord, con gli ultimi rovesci anche intensi in mattinata tra l’Emilia orientale e la Romagna e schiarite che si estenderanno anche all’alta Toscana. Sul resto del Centro-sud altra giornata instabile, specie tra il medio Adriatico e il Sud peninsulare dove saranno possibili fenomeni localmente abbondanti e insistenti e alcuni rovesci o temporali anche forti. Più localizzati i rovesci nel Lazio e nelle Isole. Temperature in diminuzione al Sud e sulle regioni adriatiche. Venti tesi da nord-est sul medio e alto Adriatico e sulla Toscana, di Tramontana in Liguria, di Maestrale nei canali delle Isole.

Foto iStock/Getty Images