Oggi tempo instabile in molte regioni

La perturbazione n.8 manterrà attive condizioni di instabilità atmosferica anche in questa prima parte della settimana, con effetti soprattutto sulle regioni nord-orientali, su quelle centrali e, più marginalmente, su quelle del Sud peninsulare. Le temperature tenderanno a calare un po’ ovunque, con valori che, tra oggi e martedì, risulteranno anche inferiori alla norma in diverse aree del Centronord. La tendenza per i primi giorni di maggio, quindi per la seconda parte della settimana, resta al momento ancora incerta: non è da escludersi una prosecuzione della dinamicità osservata in quest’ultimo periodo, con altre occasioni per piogge e temporali, in un contesto climatico tutto sommato consono al periodo.

Previsioni meteo per oggi. Sulle regioni di Nordest, su quelle centrali e nel nord della Puglia, tempo instabile con elevato rischio di piogge, rovesci e qualche temporale. In forma più occasionale saranno coinvolte anche il sud e l’est della Lombardia, Campania, Basilicata e Puglia centrale. Dal pomeriggio tendenza ad esaurimento dei fenomeni nel Triveneto. A fine giornata i fenomeni si concentreranno su Romagna, regioni centrali adriatiche e Puglia garganica. Sui rilievi del Nordest e sull’Appennino settentrionale quota neve inferiore a 1500 m. Schiarite anche ampie su regioni di Nordovest, estremo Sud, Sicilia e Sardegna. Temperature: massime per lo più in diminuzione. Venti: generalmente moderati, localmente forti di Maestrale in Sardegna e di Bora sull’alto Adriatico. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per martedì. Sulle regioni di Nordovest e nelle Isole maggiori tempo abbastanza soleggiato, con annuvolamenti modesti e passeggeri. Nelle restanti regioni nuvolosità variabile, con zone di sereno più ampie sulle coste centrali tirreniche e, nella seconda parte della giornata, anche su quelle adriatiche. Durante il pomeriggio sviluppo occasionali e brevi piovaschi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, nelle zone interne adiacenti e attorno ai rilievi dell’estremo Nordest. Temperature: massime in rialzo al Centronord, in lieve calo al Sud peninsulare. Venti: in attenuazione, a tratti ancora moderati di Maestrale in Sardegna e al Sud. Mari mossi, tendenti a poco mossi.

