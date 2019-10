Oggi tempo instabile al Nord

La prima decade di ottobre prosegue nel segno della grande variabilità meteorologica e con repentini sbalzi termici, ma in un contesto climatico per molti più in linea con l’inizio dell’autunno. L’Italia infatti resta in balia di veloci perturbazioni: tra una che se ne sta andando (la n. 3) e un’altra (la n. 4) che raggiungerà mercoledì le regioni del Nord, si inserisce una breve fase di tempo più stabile e soleggiato attesa per la giornata di martedì. La perturbazione in arrivo a metà settimana mostra ancora alcune incertezze: gli effetti più rilevanti in termini di piogge e temporali dovrebbero limitarsi alle regioni settentrionali, risultando così molto più marginale l’eventuale coinvolgimento del Centrosud nella giornata di giovedì. Giungono invece, conferme, circa una parte finale di settimana decisamente più tranquilla per tutto il Paese, grazie ad una rimonta più decisa e prolungata dell’alta pressione di matrice sub-tropicale, con temperature in sensibile rialzo e un clima diurno eccezionalmente mite per il periodo.

Previsioni meteo per martedì. Martedì tempo nel complesso soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Da segnalare qualche modesto annuvolamento nel settore alpino e prealpino, sulle vicine pianure del Nord, nelle zone interne del medio adriatico e al Sud. Nubi un più dense insisteranno sulla Sicilia orientale e sulla bassa Calabria ionica, associate a locali piogge o brevi rovesci. Temperature: in calo le minime al Centronord, con valori all’alba anche sotto i 10 gradi; massime in sensibile rialzo al Centrosud, con valori fino a 25-26 gradi nelle regioni tirreniche e sulle Isole. Venti: in attenuazione, ma ancora tesi di Grecale all’estremo Sud e sulla Sicilia. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto in tutta Italia (IdA tra 80 e 95).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì al Nord cielo da nuvoloso a coperto sin dal mattino, con piogge sparse più probabili da metà giornata. Nella notte tendenza a miglioramento a partire da ovest. Su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia nuvolosità variabile, con alcune brevi piogge o locali rovesci nei settori ionici. Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso, ma con nubi in aumento dal pomeriggio sulla Toscana. Temperature: minime in calo al Sud; massime in diminuzione al Nordovest, in ulteriore aumento su Sardegna, regioni centrali adriatiche e meridionali dove si potrebbero anche superare i 25 gradi. Venti: moderati o tesi di Scirocco su mare Adriatico, mar Ionio e Canale di Sicilia.

Foto iStock/Getty Images