Oggi tempo instabile al Centro-nord

Fino a mercoledì l’instabilità continuerà ad essere protagonista in molte zone del Nord e del Centro, a causa del transito di due impulsi perturbati che favoriranno lo sviluppo di temporali localmente intensi. Di conseguenza in queste regioni le temperature tenderanno a calare fino a valori più vicini alla norma e in qualche caso anche leggermente al di sotto. Al Sud e sulle Isole, invece, il tempo resterà più stabile e ancora molto caldo a causa della persistenza della massa d’aria di origine sahariana che continuerà a dare origine a picchi di temperatura oltre i 35 gradi. Alla fine di mercoledì il secondo impulso perturbato riuscirà a invadere anche il Sud favorendo anche qui un’attenuazione del caldo che sarà più evidente a partire da giovedì.

Previsioni meteo per martedì. Martedì tempo abbastanza soleggiato sulle regioni centro-meridionali, nonostante qualche temporaneo passaggio nuvoloso. Cielo irregolarmente nuvoloso al Nord. Nella seconda parte della giornata al Nord rovesci o temporali sparsi; temporali isolati su Umbria, Marche e Abruzzo. Temperature in lieve calo al Nord, in aumento verso valori molto elevati sulle Isole e sulle regioni meridionali.

Previsioni meteo per mercoledì. La perturbazione n. 3 del mese andrà a interessare in modo particolare le regioni centrali, soprattutto quelle del versante adriatico dove i rovesci e i temporali potranno essere localmente anche intensi. In giornata qualche temporale anche nel nord della Puglia. Tempo ancora abbastanza soleggiato e stabile all’estremo Sud e nelle Isole, ampie schiarite al Nord e sulla Toscana nel corso della giornata. La perturbazione sarà seguita da venti nord-orientali più freschi, grazie ai quali le temperature si abbasseranno decisamente in tutto il Centro-Nord e sulla Sardegna. Clima ancora estremamente caldo al Sud, in particolare nelle zone ioniche

Foto iStock/Getty images