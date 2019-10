Oggi tempo in miglioramento ma durerà poco

Condizioni critiche anche nelle prossime ore al Nord-Ovest a causa delle insistenti e a tratti forti precipitazioni legate alla perturbazione n.7 che insisterà, seppur in forma più attenuata, anche nelle prima parte di martedì a cui seguirà un breve miglioramento. Alla fine di questa lunga fase piovosa in Liguria e alto Piemonte sono attesi accumuli di pioggia significativi che localmente avranno superato la soglia dei 200 litri al metro quadrato. Grazie ad un promontorio di alta pressione, il tempo è invece stabile e con un clima molto mite per la stagione, se non addirittura caldo con temperature che anche martedì e mercoledì faranno registrare valori di diversi gradi (almeno 4 o 6 gradi) oltre la norma: le massime facilmente toccheranno i 25 gradi ma con punte massime anche oltre fino a sfiorare i 30 gradi in Sardegna complice ancora un intenso venti di Scirocco. Dopo una breve tregua, già mercoledì a fine giornata è atteso un nuovo peggioramento del tempo nell’estremo Nordovest e in Sardegna per l’arrivo della perturbazione n. 8 di ottobre. Per giovedì è atteso il ritorno di piogge e rovesci in molte regioni del Centronord, con ancora margini di incertezza sulle regioni effettivamente coinvolte; al momento sembrano interessate il Nordovest, l’Emilia Romagna, la Toscana e la Sardegna. Venerdì migliora al Centronord, il maltempo fino a sabato dovrebbe concentrarsi sulle isole maggiori.

Previsioni meteo per martedì. Tempo stabile e soleggiato sulla maggior parte del nostro Paese. Segnaliamo nubi e qualche breve pioggia o rovescio ancora possibile, specie al mattino, nell’estremo Nord-Ovest tra Piemonte, Val d’Aosta e Liguria di ponente. Nebbie e nubi basse sulla valle padana centro-orientale, più insistenti lungo il corso del Po. Giornata ventosa per venti di Scirocco sulla Sardegna dove un po’ di nuvole si addosseranno sui settori orientali e meridionali dell’isola. Clima molto mite con temperature ovunque al di sopra della norma: punte oltre i 25 °C al Centro-Sud, fino a 30 in Sardegna.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino rischio nebbie sulla Pianura Padana centro-orientale, lungo le coste del medio e alto Adriatico e in forma più isolata nelle valli interne del Centro e in Puglia. Nuvolosità sparsa tra Liguria e Piemonte e in Sardegna con le prime piogge isolate su Cuneese, ponente ligure e sudest della Sardegna. Dal tardo pomeriggio peggiora in Sardegna e nel Nord-Ovest dove in serata sono attesi rovesci o temporali anche di forte intensità. Temperature in lieve calo nelle minime, massime con poche variazioni ancora punte vicine ai 30°C in Sardegna dove lo Scirocco è atteso in ulteriore intensificazione.

Foto iStock/Getty Images