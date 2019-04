Oggi tempo in miglioramento

Martedì la perturbazione nr. 8 del mese si allontanerà sui Balcani, lasciando però una atmosfera instabile che anche per il 1° maggio sarà responsabile dello sviluppo di temporali pomeridiani soprattutto nelle aree interne del Centro-sud. La tendenza per i giorni successivi, quindi per la seconda parte della settimana, resta al momento ancora un po’ incerta ma sembra probabile una prosecuzione della dinamicità osservata in quest’ultimo periodo, con altre occasioni per piogge e temporali, in un conteso climatico caratterizzato da temperature nella norma o al di sopra.

Previsioni meteo per martedì. Sulle regioni di Nordovest e nelle Isole maggiori tempo abbastanza soleggiato, con annuvolamenti modesti e passeggeri. Nelle restanti regioni nuvolosità variabile, con zone di sereno più ampie sulle coste centrali tirreniche e, nella seconda parte della giornata, anche su quelle adriatiche. Durante il pomeriggio sviluppo occasionali e brevi piovaschi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, nelle zone interne adiacenti e attorno ai rilievi dell’estremo Nordest. Temperature: massime in rialzo al Centronord, in lieve calo al Sud peninsulare. Venti: in attenuazione, a tratti ancora moderati di Maestrale in Sardegna e al Sud. Mari mossi, tendenti a poco mossi.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola innocua in più solo su medio versante adriatico, Calabria e Isole Maggiori. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone interne del Centro-Sud, con la formazione di numerosi improvvisi temporali; sempre in prevalenza bello altrove. Temperature massime quasi dappertutto in crescita, leggermente al di sopra della norma al Nord, nella norma o di poco al di sotto al Centro-Sud.

