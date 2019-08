Oggi tempo ancora instabile

Ultimo scorcio di agosto nel segno dell’estate, con le temperature destinate a mantenersi ancora al di sopra della norma, sia nei valori diurni che in quelli notturni, almeno fino a domenica: un caldo non intenso, ma spesso afoso e con il termometro anche oltre i 30 gradi. La perturbazione atlantica (n. 6 di agosto) dalle regioni più occidentali si muove lentamente verso est e nel corso della giornata di oggi attraverserà la Penisola e la Sicilia, causando un aumento del rischio di temporali soprattutto attorno ai rilievi. Nella parte finale della settimana e quindi anche all’inizio di settembre, l’atmosfera sopra l’Italia si manterrà instabile: ancora una volta nel mirino dei temporali saranno soprattutto tra domenica e lunedì prossimo per l’ingresso di una nuova perturbazione atlantica. , con le temperature destinate a mantenersi ancora al di sopra della norma, sia nei valori diurni che in quelli notturni,: un caldo non intenso, ma spesso afoso e. La perturbazione atlantica (n. 6 di agosto)si muove lentamente verso est e nel corso della giornata diattraverserà la Penisola e la, causando un aumento del rischio di temporali soprattutto attorno ai rilievi.e quindi anche, l’atmosfera sopra l’Italia si manterrà instabile: ancora una volta nel mirino dei temporali saranno soprattutto le aree montuose e quelle interne adiacenti, ma con un possibile ulteriore e generale peggioramentoprossimo per l’ingresso di una nuova perturbazione atlantica.

Previsioni meteo per oggi. Al Sud, su Sicilia, Sardegna, basso Lazio, Abruzzo e Molise nuvolosità variabile sin dal mattino, con locali rovesci nei settori tirrenici delle Isole; nel pomeriggio occasionali e brevi acquazzoni o temporali attorno ai rilievi. Nel resto del Paese tempo inizialmente soleggiato, salvo il passaggio di nuvolosità innocua al mattino su Lombardia e Nord-Est. Nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci o brevi temporali lungo la dorsale centro-settentrionale, nelle zone interne della Toscana, in Umbria e attorno ai rilievi del Nord. Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in lieve calo sul basso versante tirrenico, in generale comprese tra 28 e 33 gradi. Venti deboli, ma con rinforzi nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per venerdì. Sull’insieme del Paese tempo inizialmente soleggiato, salvo una nuvolosità irregolare sin dal mattino al Sud peninsulare. Nel corso del pomeriggio nubi cumuliformi in aumento attorno ai rilievi, con rovesci o isolati temporali più probabili su Alpi Marittime, Dolomiti, Carnia, dorsale appenninica, zone interne della Toscana e delle Isole maggiori. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo, generalmente comprese tra 29 e 34 gradi. Venti deboli, ma con rinforzi nelle aree temporalesche e da nord sul mare Adriatico. Mari calmi o poco mossi.