Oggi tempo ancora instabile

La perturbazione numero 10 del mese oggi e giovedì porterà ancora un po' di maltempo, con le sue piogge che oggi si concentreranno soprattutto al Nord-Est e nelle regioni centrali, mentre domani insisteranno più che altro sul Centro e zone interne del Sud. La massa d'aria più fresca che accompagna questa perturbazione causerà anche un calo delle temperature, avvertito in modo sensibile dapprima al Nord-Est e poi anche al Centro-Sud. Per l'ultima parte della settimana si conferma una tendenza al miglioramento: la rimonta dell'alta pressione garantirà un inizio di giugno all'insegna del tempo più stabile, e progressivamente anche più caldo, soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna. Il Sud potrebbe rimanere ai margini di questa rimonta e parzialmente esposto a una debole circolazione ciclonica che determinerà condizioni meteo più instabili, con temperature al di sotto della media stagionale.

Previsioni meteo per oggi. Bel tempo all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna. Nuvole sulle altre regioni, con piogge sparse, anche a carattere temporalesco su Venezie, bassa Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e, a carattere più isolato, anche Appennino meridionale e Calabria tirrenica. Altra giornata ventosa in gran parte d’Italia con mari mossi o molto mossi. Temperature in calo sul Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì. Giornata soleggiata al Nord-Ovest, estremo Sud e Isole maggiori. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: isolati piovaschi su Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Lazio, Puglia settentrionale, Basilicata e Appennino campano. Temperature massime in sensibile rialzo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna.

Foto ANSA