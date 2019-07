Oggi temperature in calo al Sud e in Sicilia

L’allontanamento verso la Grecia della perturbazione n.3 favorirà un miglioramento della situazione accompagnato anche da un deciso ridimensionamento delle temperature anche sulle regioni meridionali raggiunte dai venti più freschi che seguono il passaggio perturbato. Una nuova veloce perturbazione (la n.4 di luglio), accompagnata da correnti nord-occidentali, raggiungerà le regioni di Nord-Est nella giornata di sabato, scivolando poi rapidamente lungo l’Adriatico fino a raggiungere il Sud già in serata; anche durante questa fase si attendono temporali localmente forti, specie sul settore del medio e alto Adriatico. Seguirà, domenica, un rapido miglioramento con tempo prevalentemente soleggiato e solo delle residue precipitazioni all’estremo Sud. La prossima settimana sarà ancora caratterizzata da correnti mediamente nord-occidentali che, trasportando masse d’aria provenienti dal nord Atlantico, contribuiranno a mantenere le temperature su livelli intorno alla media, senza eccessi. Le elaborazioni a lungo termine indicano con buona probabilità il ritorno dell’alta pressione e del caldo intenso dopo il 20 luglio, ma naturalmente questa tendenza dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per giovedì. Nubi in moderato aumento al Nord, con possibili locali rovesci su Alpi e Prealpi centro-orientali a partire dal pomeriggio. In prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia, a parte ancora un po’ di nubi fra bassa Calabria ed est della Sicilia. Temperature massime in rialzo in Emilia e regioni centrali, in diminuzione invece al Sud: valori ovunque intorno alla media. Venti di maestrale a tratti moderati al Sud e in Sicilia. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 80-85).

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino possibili locali rovesci in Alto Adige e sulle coste della Toscana centrale; prevalenza di bel tempo nelle altre zone. Nel pomeriggio tendenza a sviluppo di rovesci e temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, Appennino centro-settentrionale e aree interne del Centro; tempo per lo più soleggiato nel resto d’Italia. In serata qualche rovescio insisterà sulle Alpi lombarde e orientali, con tendenza ad estensione verso le coste dell’alto Adriatico nella notte. Temperature massime in leggero rialzo al Nord, lungo l’Adriatico e sulla Sardegna orientale; valori sempre vicini alla norma. Venti occidentali in rinforzo sui mari di ponente.

Foto iStock/Getty images