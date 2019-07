Oggi tanto sole sull'Italia: nuova, intensa ondata di caldo

Inizia una settimana che sarà caratterizzata per gran parte da tempo soleggiato e stabile con caldo in deciso aumento, perché l’alta pressione di matrice africana occuperà con prepotenza una grossa fetta del nostro continente, determinando così una vasta e piuttosto intensa ondata di caldo. Quindi, a distanza di un mese, ci attende una nuova intensa ondata di calore, con il caldo afoso che si farà sentire soprattutto al Nord, regioni tirreniche e Sardegna, in particolare nella parte centrale della settimana, quando l’ondata di calore toccherà il suo apice: tra mercoledì e venerdì infatti le temperature massime potranno sfiorare i 40 gradi in Sardegna, nelle regioni centrali, in Val Padana e nella valle dell’Adige in Trentino Alto Adige. Al Sud e in Sicilia il caldo risulterà meno intenso, fino a giovedì infatti le temperature in generale non supereranno i 35 gradi. Come a fine giugno, a soffrire maggiormente sarà la Spagna e soprattutto la Francia dove le temperature in diverse località supereranno la soglia dei 40 gradi. Le attuali tendenze previsionali indicano che l’ondata di caldo cesserà venerdì su tutta l’Europa occidentale e sabato su quella centrale. In Italia l’ondata di caldo si dovrebbe attenuare nel corso del fine settimana: sabato al Nord e domenica al Centro. Il calo delle temperature potrebbe essere accompagnato da violenti temporali sulle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per martedì. Martedì avremo un’altra giornata soleggiata ovunque con poche nubi in transito in mattinata al Nord-Est e sul medio Adriatico, nel pomeriggio soltanto nelle zone montuose. Temperature in ulteriore aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, con valori fino a 35-36 gradi al Centro-Nord e in Sardegna. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90-95).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata con sole diffuso in tutta Italia. Nelle ore pomeridiane si formerà un po’ di nuvolosità cumuliforme sull’arco alpino con anche il rischio di qualche locale e breve piovasco più probabile nei settori centrali e occidentali. Venti in generale deboli o del tutto assenti, salvo moderati rinforzi da nord tra basso Adriatico, Puglia e Ionio con il mare che localmente potrà risultare mosso; da segnalare anche temporanei rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali. Temperature al Centro-Nord e in Sardegna per lo più comprese tra 30 e 36 gradi ma con locali punte di 37-38. Nelle regioni meridionali e in Sicilia caldo meno intenso con valori per lo più tra 30 e 33-34 gradi.

