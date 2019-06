Oggi tanto sole sull'Italia

L’alta pressione di matrice nord-africana si sta indebolendo sotto la spinta di correnti atlantiche leggermente più fresche che entro domenica ridimensioneranno un po’ dappertutto i picchi di caldo più intenso. Le temperature rimarranno comunque sopra la media, con i valori più elevati al Sud e in Sicilia dove saranno possibili ancora locali punte intorno a 33-35 gradi. Le correnti atlantiche saranno in prevalenza asciutte, favorendo così giornate soleggiate. Avremo però anche la tipica instabilità estiva nelle ore più calde a ridosso dei rilievi con locali rovesci o temporali di calore più probabili nelle Alpi ma possibili anche lungo l’Appennino. Intorno a giovedì-venerdì sembra probabile una nuova estensione dell’alta pressione africana che inaugurerà l’estate astronomica con una nuova fase di caldo intenso soprattutto al Centrosud (il solstizio d’estate sarà venerdì 21 giugno alle ore 17.54). Nel contempo venerdì potrebbe tornare un po’ di instabilità nelle pianure del Nord adiacenti alle Prealpi.

Previsioni meteo per domenica. Cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni. Da segnalare modesti annuvolamenti sulla Liguria e occasionali temporali pomeridiani sui settori alpini centro-orientali. Caldo in attenuazione anche sulle regioni del versante adriatico e al Sud; le temperature resteranno comunque oltre la media con picchi al di sotto dei 35 gradi. Venti in prevalenza deboli con locali rinforzi di Maestrale al Centro-Sud.

Previsioni meteo per lunedì. Anche la giornata di lunedì sarà caratterizzata da tanto sole e da un clima caldo; localmente potranno svilupparsi dei brevi temporali specialmente sul Trentino Alto Adige, sulle Alpi lombarde e sul centro-ovest dell’Emilia. Temperature in lieve calo al Sud e sulla Sicilia e venti deboli.

Foto iStock/Getty images