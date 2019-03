Oggi sole e tempo stabile sull'Italia

Ultimo fine settimana di marzo nel segno del sole e del clima primaverile, grazie al rinforzo dell’alta pressione:anche domenica le temperature si riporteranno diffusamente al di sopra della norma, in modo più sensibile domenica quando, in diversi casi, si raggiungeranno valori tipici del mese di maggio. Nel frattempo marzo si concluderà senza precipitazioni, con la prosecuzione della siccità che da mesi colpisce le regioni del Nord. Tuttavia, giungono conferme circa uno sblocco di questa situazione nei primi giorni di aprile, con un cambio radicale della circolazione atmosferica a livello europeo: a partire da mercoledì, l’ingresso di una profonda saccatura nord atlantica nel cuore del mar Mediterraneo, associata ad aria fredda, potrebbe dare vita ad una intensa fase di maltempo su tutto il Paese, con il ritorno delle piogge anche al Nord e la neve sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale, anche a quote relativamente basse. Ne riparleremo, intanto seguite i nostri aggiornamenti.

Previsioni meteo per domenica. Tempo soleggiato ovunque, con cieli generalmente sereni, salvo qualche banco nuvoloso sulla Calabria tirrenica. Nel corso della giornata si osserverà il passaggio di velature al Nord e sulle Isole. Temperature in ulteriore aumento, con valori pomeridiani anche oltre 20 gradi al Centro-nord. Venti: moderati di Scirocco su mare e Canale di Sardegna, di Maestrale su basso Adriatico e mar Ionio. Mari: mossi l’Adriatico meridionale, il mar Ionio, il mare e Canale di Sardegna.

Previsioni meteo per lunedì. Altra giornata di tempo stabile e mite in tutto il Paese. Il cielo sarà attraversato da nuvolosità ad alta quota particolarmente densa sulle Isole e sulle regioni di Nordovest. Venti da deboli a moderati di Scirocco sulla Sardegna e sul Calane di Sicilia, temperature in lieve aumento nei valori minimi

Foto iStock/Getty Images