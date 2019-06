Oggi sole e caldo intenso al Centro-Sud

Oggi sole e caldo in tutto il Centro-Sud, con temperature fino a 35 gradi in diverse località e punte anche di 37-38 gradi. Le proiezioni più aggiornate indicano che sarà un’ondata di calore importante, sia per intensità che per durata: i dati attualmente a nostra disposizione suggeriscono infatti che andrà avanti per tutta la prossima settimana, salvo una possibile lieve e temporanea attenuazione tra martedì e mercoledì, almeno al Centro e sulla Sardegna. Al Nord il caldo sarà meno intenso, sopratutto al Nord-Ovest ma, da oggi, progressivamente più afoso, a causa di infiltrazioni di aria umida atlantica, che causeranno anche aumento dell’instabilità atmosferica: la domenica sarà quindi caratterizzata da improvvisi temporali sulle Alpi e, a tratti, anche sulle vicine zone di pianura.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per oggi. Al mattino cielo nuvoloso al Nord-Ovest, con rovesci e temporali isolati su Valle d’Aosta e Piemonte; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità anche al Nord-Est, Toscana e Appennino centrale: rovesci e temporali potranno scatenarsi in su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, entroterra ligure, zone interne della Toscana, Appennino abruzzese. Temperature massime piuttosto alte al Centro-Sud, con punte fino a 36-38 gradi nelle zone interne della Calabria, in Sicilia e in Sardegna. Venti moderati di Scirocco sulla Sardegna.

Previsioni per lunedì. Alternanza tra sole e nuvole al Nord, Toscana, zone interne del Centro e Sardegna: nel corso del giorno rovesci o temporali sulle Alpi, con locali sconfinamenti sulle pianure di Piemonte e Lombardia. In generale bello nel resto d’Italia. Temperature massime in calo in Sardegna, in ulteriore lieve aumento invece nel Centro Italia.