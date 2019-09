Oggi rovesci e temporali al Centro-Sud

La prima perturbazione di settembre dopo avere attraversato le nostre regioni settentrionali si sposterà nel corso di martedì verso il Sud, dove sommerà i suoi effetti a un’area instabile preesistente. L’aria fresca che segue questo sistema perturbato porrà fine al caldo su tutto il Paese, determinando un calo delle temperature più sensibile al Nord e sulle regioni del versante adriatico. Mercoledì il tempo migliorerà anche sulle regioni centrali, mentre si osserveranno ancora alcuni rovesci sulla Calabria e sulla Sicilia. Nella seconda parte della settimana probabilmente assisteremo al passaggio di una seconda perturbazione, proveniente dal Nord Atlantico, che determinerà un peggioramento da giovedì pomeriggio a Nordovest e sulle Alpi. La saccatura associata a questo sistema perturbato potrebbe in seguito favorire, nel corso di venerdì, un nuovo aumento dell’instabilità anche sul resto del Paese.

Previsioni meteo per martedì. Martedì tempo in miglioramento al Nord, salvo per gli ultimi rovesci in mattinata sull’Emilia orientale e sulla Romagna; schiarite anche su Toscana, Lazio e Sardegna. Sul resto del Centro Sud cielo in prevalenza nuvoloso e tempo instabile. Al mattino rovesci e temporali diffusi sulle regioni del medio Adriatico, sul nord della Puglia e della Sicilia; in giornata migliora sulle Marche, rovesci e temporali sparsi al Sud, piogge in Abruzzo, temporali isolati sul Lazio centro meridionale e sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al Sud e sulle regioni adriatiche. Venti tesi da nord-est sul medio e alto Adriatico e sulla Toscana, di Tramontana in Liguria, di Maestrale nei canali delle Isole. La nostra previsione per domani ha un Indice di Affidabilità medio al Centro Sud (IdA 75), alto al Nord (IdA pari a 85).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso sulle regioni centro settentrionali e sulla Sardegna; temporanei addensamenti solo sull’estremo Nordovest. Al Sud schiarite in Campania e in Puglia, molte nubi sulla Calabria e sulla Sicilia. Nel corso della giornata probabili rovesci sparsi e isolati temporali in Sicilia e sulla Calabria, più insistenti nel sud della regione. Temperature su valori complessivamente prossimi alla norma. Venti: deboli al Nord, moderati settentrionali sulle isole e al Centro Sud.

Foto iStock/Getty Images