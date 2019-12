Oggi rischio pioggia e forti venti al Sud

Dopo un weekend di forte maltempo e venti tempestosi, per la settimana di Natale si conferma la tendenza a un generale miglioramento grazie al progressivo rinforzo dell’alta pressione: dopo un lunedì a ancora in parte instabile, a causa soprattutto dei forti venti e di residue piogge all’estremo Sud, si prospettano una Vigilia e una giornata di Natale, all’insegna del tempo stabile e in gran parte soleggiato, con temperature sopra le medie stagionali.

Previsioni meteo per oggi. Nuvolosità variabile al Sud, in particolare in Puglia e sul basso Tirreno, dove sarà possibile ancora qualche rovescio o isolato temporale. Nuvolosità sparsa addossata anche al settore alpino di confine dove soprattutto al mattino e nel settore occidentale saranno possibili deboli nevicate fino ai 900-1000 metri. Tempo in prevalenza soleggiato altrove, salvo un cielo temporaneamente nuvoloso al mattino all’estremo Nordest, nelle regioni centrali adriatiche e qualche modesto annuvolamento sulla Sardegna. Temperature in calo nelle minime, massime in diminuzione di 1-3 gradi al Sud e Isole, in rialzo in Val Padana, specie al Nordovest per effetto di venti di Foehn. Venti: da tesi a burrascosi di Maestrale sui mari di Ponente basso adriatico e Ionio con raffiche fino a tempestose sulle Isole e sui mari prospicienti e nel sud della Calabria. Forti raffiche di vento nord-occidentale nelle vallate alpine e a tratti anche fino in pianura.

Previsioni meteo per martedì. Lungo le Alpi di confine cielo nuvoloso o molto nuvoloso con alcune nevicate nel settore occidentale ma a quote elevate. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato. Da segnalare il passaggio di nuvolosità innocua ad alta quota a inizio giornata sulle regioni settentrionali e marginalmente su quelle centrali e qualche banco nuvoloso nelle zone interne della Toscana, della Sardegna e tra il sud della Calabria e il nord della Sicilia Temperature: minime in ulteriore diminuzione con valori localmente vicine allo zero in pianura al Nord; massime in lieve diminuzione al Nord, in lieve rialzo al Centro-sud e complessivamente ancora al di sopra della norma. Venti in attenuazione, soffieranno ancora da moderati a forti di Maestrale al Sud e sulle Isole.

Foto Istock/Getty Images