Oggi rischio nubifragi al Nord-Ovest

La perturbazione numero 7 di ottobre, responsabile del maltempo che dalla serata di domenica interessa soprattutto le regioni di Nord-Ovest, insisterà in queste regioni fino a martedì mattina; in Liguria, alto Piemonte e nordovest della Lombardia sono attesi entro martedì accumuli di pioggia significativi che localmente potranno toccare picchi di 150-200 litri al metro quadrato. Grazie ad un promontorio di alta pressione, il tempo sarà più stabile e asciutto invece su Venezie, Emilia Romagna centro-orientale e regioni del Centro-Sud; le giornate saranno soleggiate soprattutto nelle regioni centrali e meridionali con tra l’altro un clima molto mite per la stagione, se non addirittura caldo con temperature di diversi gradi oltre la norma: non esclusi picchi vicini ai 30 gradi in Sardegna occidentale.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì il maltempo insisterà sulle regioni di Nord-Ovest con piogge a carattere di rovescio o temporale che potranno di nuovo essere localmente intense. Nuvole anche sulle regioni di Nord-Est e in Toscana, con qualche pioggia più probabile al mattino in Trentino Alto Adige e alta Toscana. Prevalenza di tempo stabile e soleggiato nel resto del Paese. Nella notte successiva possibile formazione di nebbie sulla Val Padana centro-orientale, nelle valli interne del Centro e in Puglia. Temperature ovunque miti, soprattutto in Emilia Romagna e Centro-Sud dove si toccheranno valori fino a 24-26 gradi ma con picchi massimi intorno ai 27-29 gradi sulle Isole. Tendenza a una parziale attenuazione dei venti di Scirocco. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-85).

Previsioni meteo per martedì. Martedì tempo stabile sulla maggior parte del nostro Paese. Segnaliamo qualche debole pioggia ancora possibile all’estremo Nord-Ovest, specie al mattino. Nebbie e nubi basse sulla valle padana centro-orientale, più insistenti lungo il corso del Po. Giornata ventosa per venti di scirocco sulla Sardegna. Temperature ovunque al di sopra della norma di almeno 4 o 6 gradi e caldo fuori stagione sulla Isole e al Centro-Sud.

