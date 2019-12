Oggi residua instabilità al Sud

al Sud e sul medio versante tirrenico; avremo prevalenza di tempo bello invece al Nord, dove però le prime ore del giorno risulteranno piuttosto fredde. Nel fine settimana non è previsto il passaggio di perturbazioni organizzate, ma nonostante ciò non mancherà qualche pioggia: umide correnti occidentali infatti porteranno qualche precipitazione, per lo più debole e a carattere intermittente, sul versante tirrenico della Penisola; le temperature invece faranno registrare valori nel complesso vicini a quelli normali per il periodo. Il vortice di bassa pressione posizionato sul Mediterraneo occidentale spingerà ancora nuvole e un po’ di piogge più che altroe sul medio versante tirrenico; avremo prevalenza di tempo bello invece, dove però le prime ore del giorno risulteranno piuttosto fredde.non è previsto il passaggio di perturbazioni organizzate, ma nonostante ciò non mancherà qualche pioggia: umide correnti occidentali infatti porteranno qualche precipitazione, per lo più debole e a carattere intermittente, suldella Penisola;invece faranno registrare valori nel complesso vicini a quelli normali per il periodo.

Previsioni meteo per oggi. Bel tempo in gran parte del Nord, fatta eccezione per Emilia Romagna e basso Veneto, dove insisterà un po’ di nuvolosità innocua. Molte nubi altrove: isolati piovaschi su Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Salento e Calabria. Nebbie più diffuse in formazione nella notte in Pianura Padana. Al primo mattino deboli gelate anche in pianura al Nord, temperature massime in ulteriore crescita al Centro-Sud ed Emilia, pressoché stazionarie altrove.

Previsioni meteo per sabato. Bel tempo al Nord e all’estremo Sud, ma con molte nebbie in Pianura Padana al mattino. Nuvole altrove: nel corso del giorno qualche pioggia su Levante Ligure, Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Temperature massime in crescita al Nord-Ovest e regioni centrali.

Foto Getty Images