Oggi prevale il sole ma domani torna il maltempo

Il temporaneo rinforzo dell’alta pressione sta favorendo una breve tregua caratterizzata da prevalenza di tempo bello e soleggiato, fatta eccezione per qualche nube in transito e un po’ di instabilità residua all'estremo Sud. La tregua però non durerà molto: già domenica tornerà la pioggia su gran parte del Nord e regioni centrali tirreniche per l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n.7 del mese) che porterà acquazzoni e temporali anche di forte intensità.

Lunedì le piogge coinvolgeranno anche il resto d'Italia e, prima di abbandonare la nostra Penisola, nella giornata di martedì la perturbazione porterà ancora maltempo al Sud e parte del Centro. I venti caldi e umidi di Scirocco che la precedono favoriranno, tra oggi e domani, un sensibile rialzo delle temperature, in particolare al Centro-Sud e Isole Maggiori, dove si osserveranno picchi intorno ai 30 gradi.

Previsioni meteo per sabato. Giornata soleggiata, salvo la presenza di un po’ di nuvole all'estremo Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori. Dal pomeriggio probabile transito di velature che dalle zone occidentali si sposteranno su quelle orientali. In serata possibile arrivo di qualche debole o isolata precipitazione tra Alpi occidentali e Liguria di Ponente, sintomo dell’imminente arrivo della perturbazione che porterà un peggioramento più deciso tra la notte e la giornata di domenica.

Temperature minime quasi ovunque in diminuzione in particolare al Centro-Nord, dove l’inizio di giornata sarà piuttosto fresco; massime stazionarie o in lieve aumento con punte ancora vicine ai 30 gradi sulle Isole Maggiori dove tenderà a rinforzare lo Scirocco.

Previsioni meteo per domenica. Fin dal mattino molte nubi al Nord-Ovest, regioni centrali e Isole con rovesci e possibili temporali in Liguria, Toscana, Umbria e Lazio; parziali schiarite altrove. Graduale peggioramento tra pomeriggio-sera con piogge e temporali in estensione al resto del Centro-Nord, anche di forte intensità in serata al Nord-Ovest e in Toscana e nella notte al Nord-Est e sul versante Tirrenico del Centro. Nuvolosità irregolare all'estremo Sud e in Sicilia con basso rischio di piogge. Il peggioramento sarà accompagnato da una ventilazione di Scirocco anche intensa sui mari di Ponente che manterrà temperature intorno alle medie o poco al di sopra nelle regioni non investite dal peggioramento.

Foto Ansa