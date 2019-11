Oggi piogge molto forti al Nordovest

Nelle prossime ore arriverà un’intensa perturbazione (la numero 9 di novembre), con conseguente sensibile peggioramento del tempo in gran parte d’Italia. In particolare sabato sono attese molte piogge, specie nella seconda parte del giorno, soprattutto al Nord, regioni tirreniche e Isole Maggiori, mentre domenica la pioggia insisterà prevalentemente al Nordovest, medio versante adriatico e regioni meridionali. Le piogge potrebbero essere anche di forte intensità, sabato soprattutto in Liguria, Piemonte, Toscana e Lazio, domenica in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Assieme alle piogge sono attese anche copiose nevicate sulle Alpi, sebbene solo a quote piuttosto alte, e venti intensi su quasi tutti i mari. Mancherà invece il freddo, perché la perturbazione trascinerà sull’Italia una massa d’aria relativamente mite, che manterrà le temperature leggermente al di sopra della norma.

Previsioni meteo per sabato. Nuvole in tutta Italia, anche se al Sud non mancheranno i momenti di tempo bello. Al mattino piogge diffuse al Nordovest, Venezie e, a carattere più isolato, anche in Sardegna, con nevicate sulle zone alpine oltre 1400-1600 metri; tra pomeriggio e sera le piogge si estenderanno anche a resto del Nord, Toscana, Lazio, Campania, Salento, Calabria ionica e Sicilia. Temperature in generale aumento grazie ai forti e tiepidi venti di Scirocco. Da molto mossi ad agitati mari di ponente, in prevalenza mossi i restanti bacini.

Previsioni meteo per domenica. Nuvole in tutta Italia. Al mattino piogge diffuse, a tratti anche di forte intensità, su regioni meridionali e Basso Lazio; a carattere più isolato piogge anche su Nordovest, Veneto, Abruzzo, Molise e Sardegna, con nevicate sulle zone alpine oltre 1700-1800 metri. Nel pomeriggio ancora piogge su Liguria, Piemonte, Emilia, Romagna, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, con la possibilità di temporali di forte intensità soprattutto sui versanti ionici. Temperature massime in lieve aumento al Nord, in calo al Centro-Sud.

Foto Ansa