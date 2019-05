Oggi peggiora al Nordovest: nuove perturbazioni in vista

Si preannuncia un inizio di maggio decisamente movimentato, all’insegna della variabilità e con altre occasioni piovose, in un contesto di tempo instabile e in parte anche perturbato. In assenza di figure anticicloniche, infatti, nei prossimi giorni l’Italia verrà raggiunta da alcune perturbazioni. La numero 1 e la numero 2 di maggio transiteranno quasi contemporaneamente sull’Italia tra la fine di giovedì e sabato: una nord atlantica, investirà il Centro-Nord, l’altra nord africana punterà verso le regioni meridionali. La perturbazione n.3, infine, è attesa alla fine di sabato sulle regioni settentrionali e coinvolgerà quasi tutto il Paese tra domenica e lunedì prossimo, dando luogo ad una intensa fase di maltempo di stampo tardo invernale. L’aria fredda di origine artica che la accompagna, infatti, si riverserà nel cuore del Mar Mediterraneo causando copiose nevicate fino a quote insolitamente basse per il periodo dapprima sulle aree alpine, specie quelle orientali, e successivamente sull’Appennino settentrionale e parte di quello centrale. Le temperature si manterranno primaverili fino a sabato, caleranno sensibilmente tra domenica e lunedì, portandosi su valori ben al di sotto della media stagionale.

Previsioni meteo per giovedì. Tempo nel complesso abbastanza soleggiato in Emilia Romagna e al Centrosud, salvo il passaggio di velature nel corso della giornata sulle regioni centrali. Nel pomeriggio non si escludono occasionali e brevi piovaschi attorno all’Appennino abruzzese. All’alba presenza di nebbie a banchi nelle valli di Toscana e Umbria. Nel resto del Nord tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità a partire da ovest: nel pomeriggio e in serata primi rovesci o temporali nel settore alpino e prealpino, su Piemonte e nord-ovest della Lombardia, in estensione nella successiva notte alle restanti regioni settentrionali. Clima decisamente mite, con temperature diffusamente superiori ai 20°C. Venti di Libeccio in rinforzo.

Previsioni meteo per venerdì. In tutto il paese nuvolosità variabile intervallata da temporanee schiarite. Al Nord e sull’alta Toscana tempo instabile con la possibilità di alcune precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Nel corso della giornata tendenza a locali piogge su Sicilia, Calabria e sud della Campania. In serata rovesci e temporali in arrivo anche nel resto della Toscana, Umbria e Lazio. Temperature in diminuzione al Centro-nord, stazionarie o in lieve aumento al Sud. Venti in prevalenza meridionali: moderati su Mar Ligure, Tirreno occidentale, Canale di Sicilia, Ionio e basso Adriatico.

Foto ANSA