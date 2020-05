Oggi peggiora a partire dalla Sardegna

La massa d’aria al Sud e in Sicilia sarà ancora molto calda con valori anomali per la stagione, ma le temperature tenderanno ad attenuarsi nel Basso Tirreno, dove lo Scirocco finalmente si sta indebolendo. Per l’inizio della settimana è previsto un aumento delle nubi e del rischio di piogge in Sardegna per l’avvicinarsi dalla Spagna di una circolazione di bassa pressione (perturbazione numero 10 del mese di maggio) che poi tra martedì e mercoledì andrà a coinvolgere gran parte del Paese, soprattutto il Centro-Sud dove torneranno piogge e temporali che metteranno fine all’anomala ondata di caldo che interessa regioni meridionali e Sicilia.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo in prevalenza soleggiato e sereno in pianura Padana e sulle coste dell’alto Adriatico. Nel resto d’Italia giornata solo in parte soleggiata: avremo ancora della nuvolosità sparsa con un cielo che localmente si potrà presentare anche nuvoloso. Tempo instabile in Sardegna con rischio di rovesci e temporali che nel pomeriggio tenderanno a formarsi anche nelle zone interne del Centro e settori alpini centro-orientali. Temperature per lo più tra 23 e 28 gradi con punte di 29-30. Venti deboli o al più moderati.

Previsioni meteo per martedì. Tempo abbastanza soleggiato al Nord salvo addensamenti al mattino su cuneese ed Emilia Romagna. Ampie schiarite anche al Sud e sulla Sicilia. In Sardegna e sulle regioni centrali cielo molto nuvoloso e possibilità di alcuni rovesci o temporali più insistenti sul Lazio e sulla Sardegna orientale. La sera qualche rovescio anche nel nord della Puglia. Venti di debole o al più moderata intensità, salvo rinforzi da nordovest sul Canale di Sicilia. Temperature in lieve aumento al Nord, in lieve calo altrove.