Oggi nuvole in aumento al Centro-nord

Il fine settimana prosegue con tempo in prevalenza stabile e mite, ma nella giornata di domenica l’arrivo di correnti più umide meridionali favorirà un aumento della nuvolosità su parte del Centro-Nord e in Sardegna, con piogge comunque quasi assenti. Le temperature si mantengono sopra le medie stagionali, con punte al Centro-Sud e nelle Isole fino a 26-29 gradi. Anche la giornata di lunedì sarà nel complesso discreta, a parte un graduale peggioramento nelle regioni di Nord-Ovest, segnale dell’avvicinarsi di una perturbazione atlantica che martedì investirà il Nord e le regioni centrali tirreniche, portando piogge e temporali anche di forte intensità e un deciso rinforzo dei venti specie sui mari di ponente.

Previsioni meteo per domenica. Giornata ancora nel complesso tranquilla ma con tendenza a una maggiore nuvolosità al Centro-Nord e in Sardegna, specie sulla bassa Val Padana, nel settore ligure, all’estremo Nordest e su Toscana, Umbria e alto Lazio. Possibili pioviggini sulla Liguria centrale. Temperature in rialzo nei valori minimi al Centro-Nord e in Sardegna. Massime sempre miti: punte di 27-29 gradi sulla Sardegna occidentale, favorite da venti di Scirocco che soffieranno fino a moderati intorno all’isola, sull’alto Tirreno e sul Ligure.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo prevalentemente soleggiato sulle regioni meridionali, modesti annuvolamenti sulla Sicilia e sulla Sardegna orientale. Cielo nuvoloso sulla Toscana e al Nord. Nel corso della giornata deboli piogge o pioviggini sulla Liguria, specie sul settore centrale della regione. In tarda sera deboli piogge in arrivo anche su Piemonte orientale e ovest della Lombardia. Temperature senza grosse variazioni. Venti moderati di Scirocco sui bacini di Ponente, deboli al Sud e sull’Adriatico.

