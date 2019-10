Oggi nuovo peggioramento da ovest

Nei prossimi giorni sul nostro Paese osserveremo condizioni di variabilità, a causa di un flusso atmosferico debolmente perturbato e instabile. In particolare, dopo l’allontanamento della perturbazione n.9, oggi saremo raggiunti da un altro sistema nuvoloso (perturbazione n.10) che interesserà essenzialmente l’estremo Nord-Ovest e le regioni centro-meridionali. Le temperature, finora eccezionalmente miti, diminuiranno su tutte le regioni, specialmente su quelle settentrionali e medio adriatiche, interessate più direttamente dall’aria fredda in arrivo da nordest. Nel corso del weekend la situazione muterà decisamente: assisteremo infatti ad un consistente rinforzo delle correnti perturbate atlantiche pilotate da una vasta depressione che andrà a posizionarsi sull’Europa occidentale. Nell’ambito di queste correnti si muoverà una prima intensa perturbazione (la n.1 di novembre) che raggiungerà le nostre regioni fra sabato e domenica causando precipitazioni a tratti abbondanti e venti forti; la massa d’aria che accompagnerà questa fase, proveniente da latitudini medio-basse, contribuirà a mantenere le temperature relativamente miti, eccetto al Nord dove le massime diurne resteranno nella media o leggermente al di sotto.

Previsioni meteo per oggi. Giornata all’insegna del cielo nuvoloso su quasi tutto il Paese. Al mattino possibili piogge isolate sull’ovest della Toscana del Piemonte. Rovesci isolati sulla Puglia centro-meridionale, su Calabria e nord-est della Sicilia. Nel pomeriggio schiarite all’estremo Nord-Est. Ancora qualche pioggia sulle Alpi occidentali, rovesci o temporali isolati su Lazio e Sardegna, piogge isolate sui rilievi abruzzesi e nel sud della Toscana. Piogge residue sulla Calabria. Temperature in diminuzione, specialmente al Nord e lungo il medio e alto Adriatico. Venti moderati da nord o nord-est lungo l’Adriatico, sulla Toscana e in Liguria.

Previsioni meteo per venerdì. Nuvolosità variabile alternata ad ampie schiarite al Nord, cielo in prevalenza nuvoloso sul resto del Paese. Al mattino rovesci sul nordest della Sardegna, sul basso Lazio e in Campania. Rovesci e temporali sull’ovest della Sicilia. Nel pomeriggio qualche pioggia su Campania, Basilicata, piogge isolate in Calabria e ancora rischio di rovesci e temporali sulla Sicilia. Temperature in calo nei valori minimi al Centro-nord; massime in calo al Sud e in Sicilia, in rialzo al Nord.

Foto iStock/Getty Images