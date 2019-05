Oggi nuove piogge e temporali

Fine settimana segnato ancora dall'instabilità atmosferica sull'Italia per l’azione congiunta di 2 perturbazioni: una atlantica (la n.8 del mese), in movimento dall'Europa occidentale verso il basso mar Mediterraneo, l’altra nord africana (n.9) in risalita verso le regioni meridionali. Entrambe investiranno il nostro Paese dando luogo ad un’altra fase di maltempo che si protrarrà anche nella prima parte della settimana, rinvigorita dal passaggio dell’ultima perturbazione del mese (la n.10) che dovrebbe arrivare martedì, causando precipitazioni intense al Nord. Dal punto di vista termico, le temperature oscilleranno intorno ai valori medi stagionali, con la tendenza a riportarsi leggermente al di sotto durante le fasi di maltempo.

Previsioni meteo per oggi. Al Centro-Sud, in Emilia Romagna e sulle Isole maggiori molte nuvole con piogge sparse fin dal mattino; dal pomeriggio precipitazioni più intermittenti al Sud e in Sicilia. Sul resto del Nord nuvolosità variabile e possibili brevi e isolate piogge o rovesci, meno probabili sulle pianure del Nord-Est. Le piogge più intense dovrebbero verificarsi sulla Sardegna. Temperature in calo al Centro-Sud e in Sardegna; stazionarie o in leggero aumento al Nord. Ventoso per venti orientali sulla bassa pianura padana, settentrionali su Liguria alta Toscana e Sardegna, di Scirocco nel resto del Centro-Sud e in Sicilia.

Previsioni meteo per lunedì. Il vortice di bassa pressione si trasferirà sul Tirreno meridionale determinando tempo perturbato su gran parte del Paese. Le piogge più intense sono previste sulla Lombardia, sulle regioni nord-orientali, sulle regioni centrali tirreniche; possibili rovesci e temporali anche al Sud e sulla Sicilia. Temperature senza grandi variazioni. Venti in prevalenza di moderata intensità con qualche rinforzo sulla Calabria e sull'alto Ionio.

Foto iStock/Getty Images