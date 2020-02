Oggi nuova, veloce perturbazione in arrivo

La perturbazione n.6 ha dato il via a una fase caratterizzata da tempo estremamente variabile che ci accompagnerà per diversi giorni. Le intense correnti occidentali, infatti, si sono abbassate di latitudine e ora interessano non solo l’Europa settentrionale, ma anche quella meridionale e in particolare l’Italia dove si attende il transito di diverse perturbazioni in rapida sequenza. La perturbazione n.6, che sta attualmente interessando le nostre regioni portando forti venti e un calo termico, si allontanerà rapidamente concedendo una breve tregua che verrà interrotta nella seconda parte di giovedì dall’arrivo di un’altra perturbazione (la n.7). Questo nuovo sistema nuvoloso coinvolgerà soprattutto le Alpi e le regioni tirreniche e tenderà anch’esso ad allontanarsi rapidamente lasciando le ultime residue precipitazioni al Sud nella giornata di venerdì. Seguiranno correnti più miti che daranno origine a un generale rialzo termico. Anche nel corso del fine settimana avremo condizioni di variabilità, con un alternarsi di momenti tranquilli e brevi fasi piovose. In particolare, nella giornata di sabato torneranno ad aumentare le nuvole a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione, che soltanto in serata comincerà a portare le prime precipitazioni significative al Nord-Ovest in estensione al Nord-Est e regioni tirreniche nella giornata di domenica. Anche questo sistema nuvoloso sarà piuttosto veloce, infatti già dalla seconda parte di domenica comincerà ad allontanarsi dall’Italia. All’inizio della settimana è probabile l’arrivo di un’altra e più intensa perturbazione, accompagnata da un profondo vortice di bassa pressione che attiverà una ventilazione decisamente sostenuta associata a condizioni di forte maltempo in molte regioni.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino tempo in prevalenza soleggiato a parte qualche addensamento lungo le Alpi e al Sud, con locali nevicate sui rilievi della Val d’Aosta e residue precipitazioni in Puglia. Nel pomeriggio tempo soleggiato al Sud e in Sicilia, nubi in aumento altrove con nevicate sparse a bassa quota sulle Alpi e piogge fra il Levante ligure e la Toscana, con neve oltre 1000 metri sull’Appennino settentrionale. Dalla sera precipitazioni in estensione anche a Romagna, gran parte del versante tirrenico e zone interne della penisola con quota neve sui rilievi intorno a 1200 metri, in graduale rialzo. Temperature in generale diminuzione, più sensibile nei valori minimi che tornano localmente sottozero al Nord e nelle zone interne del Centro. Venti occidentali da moderati a forti. Mari mossi o molto mossi. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75).

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino nubi sparse su parte del Centro e al Sud con locali piogge o rovesci sulle regioni meridionali; ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio tempo soleggiato al Centro-Nord; in miglioramento anche al Sud, ma con residue nubi e sporadiche piogge su Salento e Calabria. Temperature in generale aumento, ma con minime ancora localmente sottozero al Nord. Ancora ventoso al Centro-Sud per venti in prevalenza di Maestrale.