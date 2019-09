Oggi nuova perturbazione su Isole ed estremo Nordovest

Tra martedì e mercoledì una nuova perturbazione (la n.4) investirà parte dell’Italia: martedì coinvolgerà essenzialmente l’estremo Nordovest e le nostre due Isole maggiori, mentre mercoledì dovrebbe concentrare i suoi effetti al Sud peninsulare e molto marginalmente sul Centro Italia. Giovedì un nuovo impulso instabile proveniente dal Nord Europa potrebbe dar luogo a qualche pioggia sul medio Adriatico e al Sud. L’ultima parte della settimana, al momento, si profila più stabile, soleggiata e calda grazie alla rimonta dell’alta pressione. Le temperature nei prossimi giorni faranno registrare valori prossimi alla media stagionale.

Previsioni meteo per oggi. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso sin dal mattino sulle regioni di Nordovest con piogge sparse su Valle D’Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, ma in esaurimento già in serata. Nel resto del Paese cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso: nel corso della giornata sviluppo di alcuni rovesci o isolati temporali su Sardegna orientale e Sicilia. A fine giornata tendenza ad estensione delle precipitazioni a Calabria, Basilicata e Puglia. Temperature minime in sensibile calo all’estremo Nordovest, in lieve calo sulla Sicilia e sul basso Adriatico, stazionarie o in lieve aumento altrove. Venti di Scirocco in rinforzo su Mar Tirreno e Canali delle isole maggiori.

Previsioni meteo per mercoledì. Al Nord su Toscana, Umbria e nord delle Marche cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo temporanei addensamenti nel pomeriggio nel settore alpino. In giornata tendenza ad ampie schiarite anche sulla Sicilia centro-occidentale. Nelle restanti regioni nuvolosità variabile, più compatta e associata ad alcune precipitazioni su Puglia, Basilicata, Calabria e, al mattino, anche sulla Sicilia orientale. Qualche goccia di pioggia non esclusa anche tra Abruzzo e Molise. Temperature massime in rialzo al Nord e sulla Toscana, più sensibile al Nordovest; valori in lieve diminuzione al Sud peninsulare.

Foto iStock/Getty Images