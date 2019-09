Oggi nuova intensa perturbazione al Nord

Dopo una breve tregua, in seguito all’allontanamento della perturbazione n.2 del mese, nuovo peggioramento del tempo a causa dell’arrivo di un nuovo sistema nuvoloso atlantico (perturbazione n.3) che investirà soprattutto il Nord e la Toscana settentrionale dove saranno possibili piogge e temporali localmente intensi, ma anche copiose nevicate sulle Alpi centro-orientali fino a quote di 1700-2000 metri. Il ritorno del maltempo causerà un nuovo calo termico al Nord dove le temperature si riporteranno al di sotto della norma. Seguirà, lunedì, una breve tregua che verrà interrotta dall’arrivo di una nuova perturbazione (la n.4) la cui traiettoria, durata ed effetti connessi sono ancora piuttosto incerti. Più a lungo termine sembra profilarsi un periodo più tranquillo e mite grazie al ritorno dell’alta pressione, ma anche questo scenario necessita di ulteriori verifiche.

Previsioni meteo per oggi. Al mattino schiarite all’estremo Nord-Ovest, sul medio-basso Adriatico, versante ionico e Isole. Nuvoloso o molto nuvoloso altrove con piogge e temporali su Liguria, Lombardia, regioni di Nord-Est, Toscana e alto Lazio; quota neve intorno ai 2000 metri su Alpi lombarde e Alto Adige. Nel pomeriggio insistono forti piogge e temporali al Nord-Est, Lombardia orientale, rilievi liguri e dell’alta Toscana; qualche isolato rovescio possibile anche sul resto dell’arco alpino, lungo l’Appennino, nel Cuneese, sulle riviere liguri e nel nord delle Marche; quota neve intorno a 1700-2000 metri sulle Alpi orientali e valdostane. Dalla sera tendenza a un parziale miglioramento. Temperature nuovamente in calo al Nord con valori al di sotto delle medie e intorno ai 20 gradi; stazionarie o in leggero aumento altrove con valori in gran parte compresi tra 25 e 29 gradi.

Previsioni meteo per lunedì. Generale miglioramento della situazione con ampie schiarite intervallate da qualche annuvolamento soprattutto sui rilievi, al Nord-Est e all’estremo Sud. Locali piogge o rovesci possibili in Friuli Venezia Giulia, Campania e Sicilia. In serata nubi in aumento al Nord, sul versante tirrenico e sulle Isole maggiori; possibile arrivo di temporali nel sud della Sardegna durante la notte. Temperature massime in rialzo al Nord, quasi stazionarie nelle altre regioni. Ventoso per venti occidentali su Corsica, Sardegna e Tirreno.