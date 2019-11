Oggi maltempo in molte regioni

Una nuova e intensa perturbazione (la numero 3 del mese di novembre) tra martedì e giovedì riporterà la pioggia su molte regioni d’Italia, dapprima soprattutto al Centro-Nord e poi anche al Sud, con rovesci e temporali che potrebbero essere anche intensi, specie al Nordest e regioni del versante tirrenico. Un’altra perturbazione poi potrebbe arrivare nel corso di venerdì, dando nuovo impulso all’ondata di maltempo. Dal punto di vista termico, nella prima parte della settimana le temperature rimarranno decisamente miti al Centro-Sud con valori anche di 4-5 gradi sopra la norma, mentre al Nord rimarranno più vicine alle medie stagionali, specie al Nord-Ovest; poi nella seconda parte della settimana è atteso un clima più freddo in gran parte del Paese. I venti rimarranno sostenuti e martedì potrebbero a tratti raggiungere intensità di burrasca.

Previsioni meteo per oggi. Prevalenza di tempo soleggiato all’estremo Sud; qualche schiarita anche sulla Sicilia e lungo il medio Adriatico. Maltempo altrove con piogge localmente intense e temporali particolarmente insistenti al Nord-Est e regioni tirreniche. Neve sulle zone alpine oltre 1600-2000 metri. Fra pomeriggio e sera tendenza a un graduale miglioramento al Nord-Ovest. Temperature massime in leggera diminuzione al Nord; stazionarie o in lieve aumento nel resto d’Italia. Insistono forti venti specie al Centro-Sud.

Previsioni meteo per mercoledì. Nuvole su tutta Italia. Al mattino piogge sparse su Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Gargano, Salento, Calabria Tirrenica e Isole Maggiori. Nel pomeriggio ancora piogge su Venezie, Lombardia, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Sud e Isole. Nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1600-1800 metri. Temperature massime quasi dappertutto in leggera diminuzione.

Foto iStock/Getty Images