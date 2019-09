Oggi maltempo al Centro-nord

Stiamo vivendo un nuovo peggioramento della situazione causato dall’arrivo di una perturbazione atlantica (la n.2) che porterà piogge e temporali a partire dal settore alpino e dal Nord-Ovest, in estensione entro venerdì al resto del Centro-Nord e parte del Sud; da segnalare in questa fase possibili precipitazioni intense specie al Nord-Ovest e in Emilia Romagna. Questa seconda perturbazione sarà responsabile di un deciso calo termico con temperature che, venerdì, si porteranno sotto la media al Centro-Nord e in Sardegna. Infine, una terza e intensa perturbazione potrebbe investire nella giornata di domenica il Nord Italia e più marginalmente parte del Centro.

Previsioni meteo per venerdì. Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord con piogge sparse localmente anche intense; fenomeni più probabili e diffusi al Nordovest e anche temporaleschi tra est Lombardia, Emilia Romagna ed estremo sud del Veneto. Nubi anche nel resto del Paese, ma alternate a frequenti schiarite; possibili locali rovesci e temporali già al mattino al Centro, ma in graduale miglioramento sul versante tirrenico dal pomeriggio. Qualche rovescio anche al Sud e in Sicilia, principalmente nelle ore pomeridiane. Temperature in sensibile diminuzione al Centro-Nord e in Sardegna, con valori intorno ai 20 gradi in molte zone del Nord; al Centro-Sud valori per lo più tra 25 e 29 gradi. Venti moderati o tesi da est su alto Adriatico, da nord in Liguria, da nord-ovest in Sardegna e Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per sabato. Giornata contrassegnata da un parziale e temporaneo miglioramento. La nuvolosità variabile lascerà spazio anche a fasi soleggiate significative. Al mattino poche piogge su estremo Nordest, bassa Toscana Umbria e basso tirreno. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci o temporali su medio e basso Adriatico, nelle Alpi orientali Friuli Venezia Giulia e basso Piemonte. Tra sera e notte inizio di un nuovo peggioramento con il rischio di locali rovesci o temporali su molte aree del Nord, specie tra Liguria e Lombardia. Temperature per lo più in lieve calo nelle minime, massime in rialzo al Nord, specie al Nordovest, per lo più stabili o in lieve aumento anche nel resto d’Italia. Venti fino a moderati da ovest o di Maestrale nelle Isole maggiori.

Foto iStock/Getty Images