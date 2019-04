Oggi instabile su medio Adriatico e Sud

Lunedì la coda della perturbazione nr4 del mese di aprile manterrà il tempo ancora instabile al Sud e, marginalmente, sul medio versante adriatico. Il resto della settimana, e probabilmente fino al weekend di Pasqua, si profila al momento discreto dal punto di vista meteorologico e con una prevalenza di tempo stabile: nessuna nuova perturbazione in vista, basso rischio di piogge e un clima primaverile, con temperature nella norma o poco al di sopra.

Previsioni meteo per lunedì. Tendenza a rasserenamenti sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche. Altrove cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Al mattino piogge sparse, localmente moderate e con qualche rovescio, sul medio e basso Adriatico, in Calabria, nel nord e nell'est della Sicilia. Nel pomeriggio cessano le piogge lungo le coste del medio Adriatico, con qualche fenomeno soltanto in Appennino. Ancora locale instabilità sul Sud peninsulare e nel nord-est della Sicilia con isolati temporali, in particolare in Puglia e lungo l’Appennino. Fenomeni in esaurimento in serata. Temperature: massime in rialzo al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, in ulteriore calo all'estremo Sud. Venti moderati di Tramontana su Medio Adriatico, Tirreno e Isole.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino aumento della nuvolosità al Nordovest e Sardegna, ampi rasserenamenti nel resto del Paese. Nel pomeriggio resistono delle schiarite in Triveneto e lungo il versante Adriatico, prevalenza di nuvole altrove, più compatte e accompagnate da deboli precipitazioni su Piemonte, Valle D’Aosta e Ponente ligure, con neve a 1500 metri sulle Alpi occidentali. Qualche rovescio anche nel nord della Sardegna e a carattere isolato nell’interno del Centro e lungo l’Appennino meridionale. Temperature in rialzo sul medio adriatico e al Sud.

Foto iStock/Getty Images