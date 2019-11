Oggi instabile al Nord e sulle regioni tirreniche: forte maltempo nel weekend

Venerdì ancora nuvole sull’Italia, con qualche pioggia soprattutto al Nord e versante tirrenico, a causa delle umide correnti occidentali che continueranno a scorrere sulla nostra Penisola. Un peggioramento più deciso è atteso nel fine settimana, quando un’intensa perturbazione porterà piogge più diffuse e insistenti, dapprima (sabato) soprattutto al Nordovest, regioni tirreniche e Isole Maggiori, poi (domenica) più che altro al Sud e medio versante adriatico. Le piogge del fine settimana, in alcune zone, potrebbero essere a tratti intense: in particolare c’è il pericolo di acquazzoni e temporali di forte intensità soprattutto su Piemonte e Liguria nella giornata di sabato, in Puglia e Basilicata in quella di domenica.

Previsioni meteo per venerdì. Nel corso della giornata resisterà qualche schiarita sul medio Adriatico e all’estremo Sud. Nelle altre regioni il cielo sarà prevalentemente nuvoloso o anche coperto, specie al Nord. Saranno possibili piogge intermittenti e isolate al Nord-Ovest, Venezie, regioni tirreniche e ovest Sardegna, con neve sopra i 1200-1400 metri sulle Alpi. Verso sera tendenza a un peggioramento in Piemonte e Liguria con precipitazioni a tratti intense. Temperature in lieve aumento, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole. Venti meridionali in graduale rinforzo.

Previsioni meteo per sabato. Piogge intense e insistenti per tutto il giorno su Liguria centro-occidentale, ovest Piemonte e Valle d’Aosta, con neve oltre 1400-1700 metri. Piogge più deboli e intermittenti su Lombardia, Levante ligure, Toscana occidentale, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli con neve oltre 1700-2000 metri sulle Alpi; locali piogge o rovesci possibili anche sulle isole maggiori e nel versante ionico. Schiarite sul resto del Paese. In serata tendenza a un peggioramento con l’arrivo di intense piogge o temporali sul medio-basso Tirreno, al Sud e in Sicilia. Temperature in generale aumento grazie ai forti venti di Scirocco. Mari: da molto mossi ad agitati i bacini occidentali, mossi o molto mossi i restanti mari.

Foto Ansa