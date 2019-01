Oggi il freddo torna ad aumentare

Nelle prossime ore l’Italia verrà investita da un nuovo nucleo di aria gelida che però sarà accompagnato da effetti meno marcati rispetto a quelli osservati nei giorni passati: l’inizio della settimana avrà quindi un sapore ancora decisamente invernale, ma con meno freddo e meno neve rispetto a quanto visto recentemente. Già nella seconda parte di martedì tuttavia ci sarà un’intensificazione del maltempo a causa di una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico, a cui farà seguito la formazione di una circolazione ciclonica nei pressi della nostra Penisola: il tempo avrà perciò caratteristiche decisamente invernali, con freddo, pioggia e neve su molte aree del Centro-Sud, mentre al Nord, riparato dalle Alpi, continueranno a mancare precipitazioni di rilievo.

Previsioni per oggi. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nuvole altrove: qualche nevicata fino a quote molto basse su Abruzzo, Molise e versante ionico della Calabria; possibili piovaschi misti a neve sul Salento. Temperature in calo, soprattutto su Nordovest e Centro-Sud. Venti tesi settentrionali al Sud e sulla Sicilia.

Previsioni meteo per martedì. Nuvolosità e ventilazione in aumento in gran parte d’Italia: deboli piogge su regioni tirreniche e Isole maggiori. A fine giornata piogge diffuse, localmente anche intense, su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Sud e Isole, con neve sulle zone montuose oltre 1000-1300 metri; venti tempestosi sulla Sardegna. Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Sud, quasi invariate altrove.

