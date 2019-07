Oggi giornata soleggiata: qualche temporale sui monti

In questa seconda parte della settimana l’Italia sarà protetta da un debole campo di alta pressione che garantirà tempo prevalentemente soleggiato, con temperature in rialzo, ma ancora vicine ai valori normali attesi per questo periodo; principalmente sulle aree montuose del Nord si potranno osservare alcune manifestazioni di instabilità (rovesci o temporali isolati). A partire da domenica l’anticiclone africano inizierà ad espandersi verso il Mediterraneo e sopra l’Europa centro occidentale dando avvio ad una nuova ondata di caldo. La prossima settimana sarà quindi caratterizzata da tempo stabile e da temperature decisamente superiori alla media, in particolare sulle regioni centro settentrionali.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì Sulle isole e sulle regioni peninsulari cielo in prevalenza poco nuvoloso, fatto salvo per la formazione di cumuli sui rilievi. Al Nord cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Nel corso della giornata, soprattutto dal pomeriggio, saranno possibili rovesci e temporali isolati su Alpi, Prealpi e Appennino, specie sul settore emiliano; qualche temporale potrà svilupparsi anche sulle fasce pedemontane, specialmente in Lombardia e sul Veneto occidentale. Venti per lo più deboli. Temperature senza grosse variazioni.

Previsioni meteo per venerdì. Tempo prevalentementesoleggiato su tutto il Paese. Al Nord si potranno osservare modesti annuvolamenti sulla Liguria e in Piemonte. Nel pomeriggio o la sera formazione di nuvolosità cumuliforme sulle aree montuose, seguita da brevi rovesci o temporali isolati sulle Prealpi e sulla dorsale appenninica. Temperature ancora comprese nei valori normali per il periodo. Venti in generale deboli e a regime di brezza.

Foto Ansa