Oggi giornata estiva: temperature fino a 30 gradi

Fino a martedì della prossima settimana l’alta pressione di matrice africana occuperà stabilmente l’Italia, garantendo in tutte le nostre regioni prevalenza di tempo bello e stabile, con temperature in crescita e in generale di qualche grado al di sopra delle medie stagionali. Nel fine settimana quindi ci attendono giornate in prevalenza soleggiate e caratterizzate da caldo estivo, comunque senza picchi eccessivi:le temperature infatti saranno per lo più comprese fra 25 e 30 gradi, con qualche picco di 31-32 gradi. Il caldo potrebbe intensificarsi tra lunedì e martedì, specie al Centro-Sud, mentre nella parte centrale della prossima settimana sono attese correnti più instabili e relativamente più fresche, le quali favoriranno un generalizzato calo delle temperature.

Previsioni meteo per venerdì. Bel tempo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature: stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Moderati venti di Tramontana su Ionio e Basso Adriatico; venti per lo più deboli altrove. Temperature stazionarie o in leggero aumento: massime fino a 29-30 gradi al Nord, nelle regioni tirreniche e sulle Isole Maggiori, con punte anche superiori in Sardegna. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90-95).

Previsioni meteo per sabato. Sabato ancora bel tempo, con cielo in generale sereno o al più poco nuvoloso; temporaneo e moderato aumento della nuvolosità, nelle ore pomeridiane, solo su Alpi e Piemonte. Venti di Tramontana, da deboli a moderati, sulle regioni meridionali. Temperature con poche variazioni, sempre nel complesso di qualche grado al di sopra delle medie stagionali.

