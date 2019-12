Oggi freddo e maltempo al Centro-Sud

Inizia una settimana molto movimentata sotto l’aspetto meteorologico. Martedì la perturbazione n° 3 di dicembre si sposterà sulle regioni meridionali, attivando nei loro pressi un’area di bassa pressione. Questa depressione richiamerà intense correnti dai quadranti settentrionali che apporteranno aria più fredda sul nostro Paese. Per la giornata successiva, mercoledì, un veloce cuneo di alta pressione favorirà un temporaneo miglioramento, ma già in serata o nella notte il tempo peggiorerà al Centro Nord per il veloce passaggio di un altro sistema perturbato di origine atlantica, accompagnato da aria fredda sul Nord Italia. Una più intensa perturbazione, infine, raggiungerà l’Italia venerdì, associata a venti tempestosi occidentali, a piogge localmente intense e a possibili nevicate su parte del Nord fino a quote basse.

Previsioni meteo per martedì. Martedì cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, in Toscana e su gran parte del Lazio. In Sardegna annuvolamenti seguiti da schiarite. Cielo nuvoloso sulle altre regioni. Al mattino piogge su Marche, Abruzzo, Puglia settentrionale, lungo il basso Tirreno; tra pomeriggio e sera piogge e rovesci insistono soprattutto su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. Nevicate oltre i 1000-1200 metri sull’Appennino centrale e, dalla sera, anche su quello meridionale. Temperature: massime in lieve rialzo sulle pianure del Nord, in calo nel resto del Paese, più sensibile sulle regioni adriatiche. Venti da moderati a forti settentrionali, con possibili raffiche di burrasca sulle regioni centrali e sulla Sardegna tirrenica. Mari molto mossi o agitati. La nostra previsione per domani ha un Indice di Affidabilità medio basso al Sud (IdA compreso tra 70 e 75), alto al Nord (90).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì al mattino ancora un po’ di nubi su medio Adriatico, regioni meridionali e Sicilia; qualche pioggia residua sul nord della Sicilia e sul nord-est della Calabria. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel corso del giorno aumento della nuvolosità al Nord, a partire dalle regioni occidentali; ancora qualche annuvolamento all’estremo Sud e in Sicilia, ma senza fenomeni di rilievo. Tra sera e notte il veloce avvicinamento della perturbazione n. 4 di dicembre darà origine a locali deboli nevicate sulle Alpi, sopra 800 metri circa, a brevi episodi di pioggia su Liguria e Sardegna e, successivamente, in Toscana e sulle regioni nord-orientali. Nella notte non si escludono fiocchi fino a quote collinari in Emilia. Temperature in diminuzione. Venti deboli al Nord, tesi dai quadranti settentrionali al Centro-Sud, in attenuazione dal pomeriggio.

Foto Getty Images