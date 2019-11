Oggi forti piogge e temporali

L’Italia resta nella morsa del maltempo: l’intensa perturbazione atlantica (la numero 6 del mese) giunta tra giovedì e venerdì condizionerà anche il tempo di questo fine settimana, accompagnata da forti e tiepidi venti di Scirocco al Sud e sulla Sicilia.Le abbondanti nevicate sulle Alpi manterranno elevato il pericolo valanghe, soprattutto sul settore orientale dove rimane di livello 4 sulla scala da 1 a 5. E per la prossima settimana non si intravede ancora alcun miglioramento, anzi: tra lunedì e martedì a rincarare la dose ci penserà un'altra perturbazione atlantica, la numero 7, con obiettivo preferenziale sempre le regioni tirreniche e quelle di Nordest. Nel weekend le temperature risulteranno particolarmente miti e oltre la norma al Sud e sul medio versante adriatico; in seguito anche qui è prevista una diminuzione e, in tutto il Paese, osserveremo valori prossimi alla media stagionale.

Previsioni meteo per domenica. Cielo da nuvoloso a coperto su tutte le regioni. Al mattino precipitazioni sparse in quasi tutto il Paese, più intense al Nordest e tra Abruzzo e Molise, Campania e Calabria in trasferimento al resto del Sud nel pomeriggio e in serata. Attenzione a possibili fenomeni di forte intensità al mattino sul Friuli. Al Nord e al Centro dal pomeriggio i fenomeni tenderanno per lo più ad attenuarsi o ad esaurirsi, mentre proseguirà la fase temporalesca su gran parte del Sud. Nevicate su Alpi e Prealpi, dai 1000-1500 metri ma con quota in sensibile rialzo dal pomeriggio sul settore orientale. In serata tornano le piogge e i rovesci al Nordovest e in Toscana. Temperature: massime in calo al Sud e sulla Sicilia. Venti: intenso Scirocco su mare Adriatico e mar Ionio, con raffiche fino a 70-80 Km/h; tesi occidentali sui mari di ponente e sulle isole. Mari molto mossi, localmente agitati.

Previsioni meteo per lunedì. Fin dal mattino rovesci e temporali su Sardegna e Toscana. Nel corso della giornata continuano le piogge in Sardegna, peggiora su tutte le regioni di Nord-Est, Lazio e Umbria; qualche pioggia anche in Campania. Nel pomeriggio i fenomeni più intensi dovrebbero riguardare Toscana e Sardegna occidentale, la sera possibili rovesci di forte intensità sul levante Ligure e sulle regioni di Nord-Est. Dalla sera qualche pioggia in Lombardia. Venti in graduale rinforzo dai quadranti meridionali sui bacini di Ponente e sull’Alto Adriatico. Nevicate dalla sera sulle Alpi centro-orientali al di sopra dei 1000 metri circa

Foto iStock/Getty Images