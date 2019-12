Oggi forte maltempo: intensa perturbazione sull'Italia

Alla fine di giovedì la perturbazione numero 4 del mese si allontanerà dall’Italia, ma già se ne sta avvicinando un’altra (la numero 5 del mese) che, molto più intensa, nel corso della notte scatenerà sul nostro Paese venti di tempesta, piogge localmente forti e nevicate a quote molto basse al Nord, con possibile coinvolgimento di alcuni settori della pianura. Seguirà un rapido miglioramento nella giornata di sabato, ma con ancora qualche pioggia residua e venti molto intensi. La massa d’aria più mite che accompagnerà questa nuova fase favorirà un generale rialzo delle temperature che aprirà la strada, la prossima settimana, a una fase di tempo insolitamente mite.

Previsioni meteo per oggi. Nuvole in gran parte d’Italia, con qualche sprazzo di tempo soleggiato solo all’estremo Sud. Al mattino neve fino a fondovalle e quote di pianura su Valle d’Aosta, Piemonte, entroterra ligure; piogge su resto del Nord, con neve fino a quote molto basse sui rilievi e con qualche fiocco misto a pioggia anche sulle pianure di Lombardia, Veneto ed Emilia, mentre più giù pioverà su gran parte del Centro, basso versante tirrenico e Isole, con neve sull’Appennino Centrale oltre 1200 metri. Nel pomeriggio piogge diffuse al Nordest, Centro-Sud e Isole, con nevicate fino a quote molto basse sulle Alpi, oltre 600-1000 metri sull’Appennino Settentrionale, sopra 1500 metri sull’Appennino Centrale. Temperature in calo al Nord-Ovest, in rialzo al Centro-Sud. Venti da forti a burrascosi di Libeccio con possibili raffiche oltre i 100 km/h sui mari occidentali e lungo le creste appenniniche; intenso Scirocco sull’Adriatico. Molto agitati o grossi i mari di ponente, specie nella seconda parte della giornata; mareggiate lungo le coste esposte ai forti venti.

Previsioni meteo per sabato. Un po’ di nuvole sulle zone alpine di confine, con deboli nevicate inizialmente oltre 600-1000 metri, poi dal pomeriggio oltre 1500 metri. In generale bello nel resto d’Italia, a parte un po’ di nuvolosità su zone interne del Centro e all’estremo Sud, con poche piogge solo su Calabria e Sicilia. Temperature massime quasi dappertutto in aumento, più marcato al Nord.

Foto Istock/Getty Images