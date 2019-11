Oggi forte maltempo con nubifragi, vento e neve sulle Alpi

La perturbazione numero 4 del mese porterà molte piogge sul Nord Italia, regioni tirreniche e Sardegna, con la possibilità di locali nubifragi soprattutto su alto Veneto, Friuli, Toscana e Lazio, mentre sulle Alpi cadrà abbondante la neve oltre i 1200-1600 metri. Nella giornata di sabato la perturbazione concentrerà i suoi effetti sulle regioni centrali tirreniche, Sud e Isole Maggiori, tutte zone in cui saranno ancora possibili piogge a tratti intense, accompagnate da temporali. Domenica finalmente la perturbazione si allontanerà, favorendo un parziale e temporaneo miglioramento del tempo. La tregua sarà però molto breve perché verrà interrotta dall’arrivo di un'altra perturbazione (la numero 5 del mese) che, già nella seconda parte di domenica, riporterà maltempo sulla Sardegna per poi lambire, in serata, il medio Tirreno. Lunedì questa perturbazione porterà qualche pioggia o rovescio su Sicilia, Lazio e Sardegna orientale con locali piogge anche su Liguria e Valpadana.

Previsioni meteo per venerdì.Nuvole su gran parte d’Italia con residue schiarite tra medio Adriatico e parte del Sud. Al mattino piogge diffuse al Nord, Toscana, Umbria, Lazio, zone interne dell'Abruzzo, Campania, Sardegna; neve anche abbondante sulle Alpi centro-orientali oltre 1200-1600 metri. Nel pomeriggio piogge sparse su alto Piemonte, Lombardia, Venezie, zone interne del Centro, Lazio, Campania e Sardegna. Possibili rovesci o temporali nel Lazio, in Sardegna e, di forte intensità, sul Friuli Venezia Giulia.

Temperature massime in calo lieve al Nord, medio versante tirrenico e Sardegna, in rialzo lungo le coste centrali adriatiche e al Sud con punte di 21-23 gradi. Venti in sensibile rinforzo, intensi soprattutto al Centro-Sud, con raffiche fino a 60-70 km/h. Mari mossi o molto mossi, fino a localmente agitati.

Previsioni meteo per sabato. Molte nubi e piogge sparse su Levante Ligure, regioni centrali tirreniche, Sud e Isole, dove saranno possibili anche fenomeni sotto forma di rovesci o temporali. Al mattino ancora piogge sparse su Friuli e Venezia Giulia con nevicate sulle Alpi intorno ai 1500 metri. Parziali schiarite nel resto del Nord-Ovest e sul medio Adriatico con qualche banco di nebbia mattutino in pianura tra Piemonte e ovest della Lombardia. Tra pomeriggio e sera possibilità di qualche pioggia o rovescio, specie in costa, anche su Marche e Abruzzo. Venti fino a tesi su Tirreno, Sud e Sicilia; fino a forti di Maestrale dal pomeriggio intorno alla Sardegna.

Temperature in lieve aumento al Nordovest, perlopiù in lieve calo al Centro-Sud.

Foto iStock/Getty Images