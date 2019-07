Oggi e domani tempo soleggiato e caldo in aumento anche al Nord

Tra venerdì e sabato l’alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale tonerà a protendersi anche verso il Nord Italia, favorendo condizioni di maggiore stabilità atmosferica. Per un paio di giorni quindi saranno pochi o del tutto assenti anche i temporali di calore sui rilievi ma avremo una intensificazione del caldo anche sulle regioni settentrionali. Domenica una perturbazione in avvicinamento Oltralpe farà di nuovo aumentare l’instabilità sulle regioni settentrionali, specie quelle di Nord-Est, dove l’attività temporalesca si estenderà fino alle coste dell’alto Adriatico. Saranno queste le prime avvisaglie della discesa di una massa d’aria meno calda ma anche molto instabile che a inizio settimana si propagherà verso il Mediterraneo estendendosi a tutto il Centronord entro martedì, mercoledì più marginalmente anche alle regioni meridionali.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì sarà una giornata in prevalenza soleggiata da nord a sud. Solo nel pomeriggio un po’ di nuvolosità cumuliforme si svilupperà attorno ai monti, specie quelle delle Alpi più orientali e lungo l’Appennino centrosettentrionale dove non si esclude qualche breve e sporadico rovescio o temporale di calore. Il caldo, sempre intenso al Centrosud, tornerà a intensificarsi anche al Nord, dove si toccheranno di nuovo punte di 33-34 gradi. I venti saranno deboli, a prevalente regime di brezza, con rinforzi da nord-nordovest sul basso Adriatico. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 80-85).

Previsioni meteo per sabato. Sabato inizio di giornata con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dell'Italia, fatta eccezione per un po' di nubi sulla Liguria centrale. Nel pomeriggio temporali isolati sulle aree alpine e prealpine, che verso sera potranno estendersi anche alla pianura friulana; qualche nuvola in più anche in Val Padana e in sviluppo lungo l’Appennino. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento, con valori al di sopra della norma. Venti meridionali in moderata intensificazione sul Ligure, sull’alto Adriatico e a ridosso della Sardegna orientale; insiste qualche rinforzo di Maestrale sul Canale d’Otranto.

