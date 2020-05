Oggi e domani tanto sole e clima estivo sulle nostre regioni

Ci attendono un paio di giornate dalle caratteristiche meteo piacevoli, perché venerdì e sabato il tempo risulterà nel complesso soleggiato, con temperature quasi dappertutto in crescita, grazie a una decisa espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo Centrale. A occupare l’Italia sarà l’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre che porterà in gran parte del Paese temperature dal sapore estivo ma, a differenza di quanto accaduto la settimana passata con l’alta pressione di matrice africana, senza picchi eccezionalmente alti. Alla fine di sabato, con la parziale ritirata dell’alta pressione, aumenterà però l’instabilità al Nord e nella giornata di domenica, nelle regioni settentrionali e centrali, i momenti di sole si alterneranno a quelli nuvolosi, con la possibilità di isolati acquazzoni e temporali.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; nel corso del giorno qualche nuvola innocua in più solo su zone alpine e prealpine, pianura piemontese ed entroterra ligure. Temperature massime quasi dappertutto stazionarie o al più in leggera crescita. Moderati venti di Tramontana sullo Ioni; venti per lo più deboli altrove.

Previsioni meteo per sabato. Sabato alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, con isolati temporali pomeridiani sulle Alpi; bello e soleggiato altrove. Tra sera e notte improvvisi rovesci e temporali, a macchia di leopardo, su tutte le regioni settentrionali. Temperature massime in crescita al Nord e regioni adriatiche.