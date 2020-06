Oggi e domani acquazzoni e temporali al Nord

Anche nei prossimi giorni dovremo fare i conti con un po’ di temporali, perché l’alta pressione si terrà ancora lontana dall’Italia, mentre il passaggio dell’ultima perturbazione ha lasciato sull’Italia un’atmosfera decisamente instabile. In particolare giovedì e venerdì i temporali si formeranno soprattutto al Nord, mentre nel weekend torneranno a spingersi con una certa frequenza anche sulle regioni del Centro-Sud. In questa situazione di tempo instabile anche nei prossimi giorni le temperature oscilleranno intorno a valori nella norma o leggermente al di sotto.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì alternanza tra sole e nuvole al Nord: qualche rovescio o temporale, specie al pomeriggio, su quasi tutte le regioni a eccezione di Liguria, Emilia e Romagna. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più solo nel pomeriggio sulle zone appenniniche, dove sono possibili degli isolati acquazzoni. Temperature massime in generale stazionarie o in lieve crescita.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì giornata tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con qualche rovescio o temporale, più che altro al pomeriggio, su Alpi, Venezie, Appennino Settentrionale e rilievi abruzzesi. Temperature massime con poche variazioni, nella norma o leggermente al di sotto.