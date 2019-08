Oggi debole rimonta dell'alta pressione, da mercoledì però tornano i temporali

L'ultima settimana di agosto continuerà ad essere caratterizzata da un caldo non intenso con temperature diurne che si manterranno però al di sopra della norma e in molti casi oltre i 30 gradi fino alla fine del mese. Dal punto di vista meteorologico, si attenua temporaneamente l’instabilità atmosferica dei giorni scorsi, grazie anche alla rimonta, nella giornata di oggi, di un debole campo di alta pressione verso il Mediterraneo centrale.

Tra mercoledì e giovedì, tuttavia, il passaggio sull’Italia di una debole perturbazione atlantica (n.6 di agosto) causerà una nuova accentuazione dell’instabilità, quindi del rischio di temporali, in molte aree del Paese, specialmente su quelle interne e montuose e sulla Sardegna. A seguire, lo scenario al momento più probabile sembra quello di una prosecuzione di questa fase instabile: in assenza di figure anticicloniche robuste, l’Italia potrebbe restare nel mirino dei temporali fino al prossimo fine settimana. Si tratta di una tendenza ancora incerta e, per questo, vi invitiamo a seguire tutti gli aggiornamenti.

Previsioni meteo per martedì. Sull'insieme del Paese tempo in prevalenza soleggiato e caldo, salvo una maggiore nuvolosità sin dal mattino sulla Sardegna dove, dalla sera, non si escludono locali rovesci o temporali. Nel pomeriggio temporanei addensamenti in sviluppo attorno ai rilievi del Nord e della Penisola, ma gli eventuali acquazzoni associati saranno molto localizzati e di breve durata. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento con punte di 34 gradi nelle aree interne peninsulari e in Sicilia. Venti: da est in rinforzo nel Canale di Sardegna, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per mercoledì. Al Sud e sulla Sicilia tempo in prevalenza soleggiato, salvo il passaggio di nubi alte sottili e qualche locale addensamento pomeridiano attorno ai rilievi. Al Centro-Nord e sulla Sardegna nuvolosità alternata ad ampie schiarite: sull'isola nel corso della giornata rovesci temporaleschi localmente intensi e diffusi; nel resto del settore, rovesci e locali temporali saranno più probabili nel pomeriggio lungo la dorsale centro-settentrionale, su Alpi e Prealpi centro-occidentali, al mattino occasionalmente anche sulla pianura piemontese. Temperature massime in lieve calo sulla Sardegna. Venti deboli; rinforzi possibili nelle aree temporalesche.

