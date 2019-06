Oggi caldo ancora molto intenso

L’Anticiclone Nord-Africano sta dominando la situazione sull’Europa centro-occidentale con il suo carico di aria molto calda di origine sahariana. Ci aspettano giornate piene di sole con temperature decisamente elevate. Il caldo toccherà l’apice nelle prossime ore, quando quasi dappertutto le temperature massime saranno comprese fra 32 e 38 gradi, ma con possibili picchi intorno ai 40 gradi: è quindi probabile che al Nord e sul versante tirrenico della Penisola vengano battuti alcuni record storici, almeno per quel che riguarda il mese di giugno. Caldo afoso anche di notte nelle grandi città dove il termometro farà fatica a scendere sotto i 25 gradi. Un ridimensionamento della calura, grazie ad un lieve calo termico, è atteso per il fine settimana, quando le temperature resteranno ancora superiori alle medie climatiche, ma con valori in generali sotto ai 35 gradi.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì giornata ancora molto calda e in gran parte soleggiata. Da segnalare un leggero aumento dell’instabilità sui rilievi della Penisola con locali annuvolamenti e la possibilità di qualche breve isolato temporale sull’Appennino centrale. A fine giornata dai Balcani inizierà ad affluire aria leggermente più fresca e secca che già nel corso della notte successiva determinerà un primo leggero calo delle temperature sul versante adriatico e al Nord.

Previsioni meteo per sabato. In tutte le regioni il tempo resterà sabato, ben soleggiato e caldo. Da segnalare una residua e modesta nuvolosità nelle prime ore della giornata sulle pianure del Nord e a ridosso della fascia prealpina, in successivo rapido dissolvimento. Temperature massime in sensibile diminuzione al Centro-nord e sul basso versante adriatico con valori che non dovrebbero superare i 33-34°C. La regione più calda sarà la Sardegna dove si potranno superare ancora i 35°C. Venti settentrionali da deboli a moderati su regioni peninsulare Mare adriatico e mar ionio.

Foto Ansa