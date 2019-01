Oggi aria gelida piomberà sulle nostre regioni

Nell’arco di una settimana ci attendono due irruzioni artiche che, oltre a causare un drastico calo termico, porteranno nevicate sulle regioni centrali adriatiche al Sud e in Sicilia; le precipitazioni verranno accentuate dall’instabilità prodotta in seguito allo scorrimento dell’aria gelida sopra la più mite superficie del mare (fenomeno conosciuto come “sea effect snow”) che sarà più efficace sul versante adriatico e sulla Sicilia tirrenica . Il primo fronte artico (perturbazione n.1 di gennaio) raggiungerà le Alpi e il settore adriatico nella seconda parte di mercoledì 2 gennaio, per poi propagarsi, tra giovedì e venerdì, a tutta l’Italia, accompagnato da burrascosi venti settentrionali che accentueranno la sensazione di freddo. Il clima risulterà molto freddo ovunque, a tratti gelido con temperature fino a 8-10°C gradi inferiori alle medie stagionali al Centro-Sud. Seguirà, nel fine settimana dell’Epifania, una fase di tregua caratterizzata dall’attenuazione delle correnti gelide e un conseguente rialzo termico. All’inizio della prossima settimana, invece, si prospetta la seconda irruzione artica che, probabilmente, determinerà uno scenario molto simile alla prima irruzione con nevicate fin sulle coste sul medio-basso Adriatico e a bassissima quota fra Sicilia e Calabria.

Previsioni meteo per oggi (mercoledì). Al mattino schiarite al Nord e all’estremo Sud, con presenza di nebbie sulla pianura padano-veneta in successivo diradamento; qualche fiocco di neve sul nord dell’Alto Adige, nuvolosità variabile al Centro, basso Tirreno e Isole, con sporadiche piogge su medio Adriatico e settori occidentali delle Isole. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento con precipitazioni lungo il medio-basso Adriatico, in Calabria e sul nord della Sicilia. Sulle zone appenniniche nevicate con limite inizialmente oltre 600-1200 metri, ma con quota in rapido calo già dalla sera, fino a interessare le coste abruzzesi e molisane nella notte. Temperature massime in calo su Alpi e medio Adriatico, in rialzo su pianura padana occidentale e in Sicilia. Venti settentrionali in rinforzo. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-80).



Per consultare i bollettini della Protezione Civile con eventuali allerta clicca qui.



Foto Ansa



Previsioni meteo per domani (giovedì). Tempo soleggiato al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, a parte qualche nevicata sull’Alto Adige settentrionale. Nubi più o meno compatte nelle altre regioni, con nevicate fin sulle coste su Marche meridionali, Abruzzo e Molise, a quote intorno a 100-200 metri su Puglia, Basilicata, Calabria e rilievi campani, oltre 400 metri sulla Sicilia tirrenica. Dalla sera si prevede un intensificazione dei fenomeni con possibili temporali di neve lungo le coste adriatiche fra Abruzzo, Molise e Puglia.Temperature in sensibile calo, più marcato al Centro-Sud dove le massime si porteranno ben al di sotto della media. Venti settentrionali, burrascosi su medio Adriatico, Sud e Sicilia.