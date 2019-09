Oggi ancora sole e caldo, poi tornano le piogge con calo termico

Inizio di settimana dal sapore ancora estivo, con tanto sole e temperature oltre la norma: in Sardegna, addirittura, le temperature massime potrebbero spingersi fino a toccare punte di 33-34 gradi. Si tratta di un’anomalia termica notevole, anche dell’ordine di 5-6 gradi al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. La situazione meteo cambierà a metà settimana, quando è atteso il passaggio di una perturbazione proveniente dal Nord Europa (la n. 6 del mese), che porterà ad un generale calo delle temperature e ad un temporaneo peggioramento del tempo. In particolare il tempo peggiorerà al Nord con il ritorno di piogge e temporali sparsi in estensione a fine giornata anche al Centro Italia. Giovedì tempo in miglioramento al Nord, la perturbazione scivolerà al Centro-Sud coinvolgendo però solo marginalmente le Isole maggiori e la Calabria. Da venerdì ritorno ad un tempo in prevalenza soleggiato salvo un po’ di instabilità tra Calabria e Sicilia. Un primo calo delle temperature è previsto per mercoledì al Nord, poi tra giovedì e venerdì anche nel resto d’Italia per l’afflusso di aria più fredda proveniente dal Nord Europa, accompagnata da un rinforzo dei venti nord-orientali.

Previsioni meteo per martedì. Martedì su quasi tutte le regioni tempo ancora ben soleggiato e caldo. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso; qualche annuvolamento in più si potrà osservare sul Triveneto, in particolar modo sul Friuli Venezia Giulia, dove dal pomeriggio saranno possibili locali piovaschi. Temperature sensibilmente al di sopra delle medie stagionali, massime in generale tra 26 e 31 gradi con punte di 32-33 in Sardegna. Venti deboli. Mari poco mossi. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì tempo in graduale peggioramento al Nord con prime piogge e temporali al mattino tra Veneto, Trentino ed est Lombardia; un po’ di nubi sparse in Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna; sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Dal pomeriggio migliora sulle Venezie, le piogge e i temporali si trasferiranno su Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta; nubi sparse su gran parte del Centro con qualche pioggia possibile sui rilievi tra Marche e Abruzzo. In Liguria e sul Centro Italia il tempo tenderà a peggiorare tra la sera e la notte. Al Sud e in Sicilia la giornata risulterà ancora ben soleggiata. Temperature in calo al Nord con valori intorno ai 25 gradi, nel resto d’Italia clima ancora estivo con valori per lo più tra 27 e 32 °C. Venti di Bora in rinforzo sull’alto Adriatico con mare tendente a diventare molto mosso; venti in prevalenza deboli e mari poco mossi altrove.

Foto Ansa