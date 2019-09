Oggi ancora qualche pioggia al Sud poi alta pressione

Oggi ancora un po’ di piogge al Sud dove insisterà una debole perturbazione che poi, a fine giornata, abbandonerà definitivamente la nostra Penisola. Da domani la situazione tenderà a diventare decisamente più stabile e soleggiata grazie al rinforzo di un’area di alta pressione che, entro il fine settimana, riuscirà ad allargare la sua influenza su gran parte del continente, favorendo così anche un sensibile rialzo termico: in gran parte d’Italia quindi tornerà a farsi sentire un po’ di caldo estivo, con temperature in generale al di sopra delle medie stagionali.

Previsioni meteo per oggi. Cielo in generale nuvoloso al Sud, con isolati rovesci e temporali su Campania meridionale, Basilicata, Salento, Calabria e Sicilia orientale. Alternanza tra sole e nuvole su Alpi, Piemonte, Abruzzo, Molise e Sardegna, con qualche piovasco sul settore alpino orientale; in prevalenza soleggiato altrove. Temperature massime in crescita al Nord, medio versante tirrenico e Isole, in leggero calo invece nelle regioni ioniche.

Previsioni meteo per giovedì. Un po’ di nuvole e qualche piovasco residuo su Calabria e Puglia; prevalenza di bel tempo nelle altre regioni. Temperature quasi dappertutto in leggero aumento: massime in generale comprese fra 25 e 30 gradi, con qualche punta fino a 31-32 gradi soprattutto in Toscana, Lazio e Sardegna.