Oggi ancora piogge su Nordest e regioni meridionali

La perturbazione numero 1 di aprile prima di abbandonare la Penisola, venerdì porterà ancora le ultime precipitazioni all’estremo Nordest e renderà ancora instabile il tempo nelle regioni meridionali fino a sabato. La situazione tenderà invece a migliorare nel resto del Centro-nord. Tra sabato e domenica assisteremo al graduale arrivo sul nostro Paese di un’altra perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale che riporterà temporanee fasi di pioggia al Nordovest e al Centro-sud.

Previsioni meteo per venerdì. Tendenza a schiarite al Nordovest, in Emilia, in gran parte del Centro e in Sardegna, ancora prevalenza di nuvole invece su Nordest, regioni meridionali e Sicilia con piogge sparse anche a carattere temporalesco al Sud, specie tra Calabria e Sicilia. Locali precipitazioni sul Triveneto, più diffuse al mattino, più concentrate intorno alla fascia prealpina nel pomeriggio. Limite della neve fino ai 1000-1300 metri. Possibilità di qualche breve e isolato rovescio al mattino nelle zone interne della Toscana, nel pomeriggio in Romagna. Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo nelle regioni del versante adriatico. Venti in attenuazione: insiste lo Scirocco da moderato a forte solo su Puglia meridionale e settore ionico.

Previsioni meteo per sabato. Parziali schiarite favoriranno specie al mattino gran parte delle regioni di Nordest e di quelle centrali. Nel resto d’Italia cielo nel complesso abbastanza nuvoloso con residua instabilità al Sud responsabile di isolati rovesci nelle zone appenniniche e in Sicilia. La nuova perturbazione in arrivo da ovest determinerà tra pomeriggio e sera alcuni rovesci in Sardegna e deboli nevicate a ridosso delle Alpi occidentali piemontesi oltre 1200-1300 metri. In serata non si esclude qualche pioggia isoalta anche nelle zone interne del Centro

