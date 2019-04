Oggi ancora piogge sparse sull'Italia

La circolazione di bassa pressione collegata alla perturbazione numero 3 del mese indugerà nei pressi dell’Italia fino a sabato con effetti più insistenti sulle regioni centromeridionali. Qui ci attendono altre tre giornate contrassegnate da tempo variabile e instabile con sviluppo di locali rovesci o temporali. Al Nord, dopo un venerdì nel complesso tranquillo e asciutto, nella giornata di sabato si affaccerà una nuova perturbazione in avvicinamento dall’Europa centrale responsabile di una fase di precipitazioni al Nordovest soprattutto tra la fine della giornata e le prime ore di domenica. L’aria fredda associata alla perturbazione, in discesa dalla Scandinavia verso il centro del continente, lambirà anche il nostro Paese favorendo un contenuto calo termico e un abbassamento del limite della neve intorno ai 1000 metri sui rilievi del Nord-Ovest.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì giornata in generale nuvolosa o molto nuvolosa. Precipitazioni sparse e intermittenti interesseranno gran parte del Nord, con limite della neve sulle Alpi al di sopra di 1600-1800 metri. Al Centrosud condizioni di instabilità con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale inizialmente su Marche, Sardegna e settore tirrenico, più diffuse nelle ore centrali del giorno anche nel resto del Centro, sul basso Tirreno e in Puglia. Temperature massime in live calo al Nord, per lo più stazionarie altrove. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio-basso (IdA 70).

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì ancora condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali e nelle Isole maggiori con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, più diffuse nelle ore centrali della giornata; in serata i si concentrano rovesci tra Abruzzo, Molise e Puglia, sul basso Tirreno e in Sardegna. Al Nord inizio di giornata molto nuvoloso con tendenza a qualche schiarita sulle Alpi centrali e al Nord-Ovest. Scarse, comunque, le precipitazioni, in forma isolata nel basso Piemonte, sulle Prealpi lombardo-venete, a ridosso dell’Appennino emiliano e, in serata, al Nord-Est. Temperature per lo più stabili o in lieve calo. Venti moderati di Maestrale sui Canali delle Isole; deboli o localmente moderati da nordest sull’alto Adriatico, in Liguria e tra Toscana, Umbria e Marche.

Foto Ansa